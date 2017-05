SanCor decide sobre acuerdo con gremios y el gobierno

Los socios no deben votar sobre el destino de los activos, sino que buscarán definir los pasos a seguir en la reestructuración.

En la jornada de mañana se llevará a cabo una nueva Asamblea Extraordinaria de SanCor, convocada por el Consejo de Administración para poner en consideración de los asociados los planes de la conducción para buscar una salida a la delicada crisis que atraviesa la cooperativa.En lo inmediato, es fundamental que la asamblea apruebe el acuerdo en su totalidad y el Gobierno Nacional libere los restantes $ 250 millones. También se aguarda la liberación de un warrant (una garantía) por un stock de leche en polvo por un valor aproximado a los US$ 32 millones, lo que significa otro ingreso importante de dinero en estos momentos.En la semana el sitio web de la revista rafaelina Nuestro Agro difundió declaraciones de una fuente reservada de la industria que refuta la posibilidad de que el día de la asamblea pueda definirse una venta o asociación con otra empresa. El orden del día, sobre el que trabajarán los delegados zonales, será evaluar el acuerdo con el gobierno nacional y el gremio, por el cual se creó un Fideicomiso de Asistencia por el cual ya arribaron $ 200 millones (de un total de $ 450 millones).Según esta “importante voz de la cooperativa” la posibilidad de vender o no los activos industriales se definirá en un proceso que no será breve, ya que antes deben darse varios pasos, especialmente iniciar la reconversión de la cooperativa. El derrotero podría llevar meses y obligará a tomar “decisiones fuertes”, hasta alcanzar una estabilización de la empresa que permita negociar una asociación, integración o venta. Por ejemplo con los primeros fondos públicos del salvataje se habrían destinado a pagar a productores, abonar sueldos atrasados y avanzar en acuerdos con proveedores, actores clave para reactivar la producción industrial.SanCor cuenta con importantes activos para avanzar en su reestructuración y en tal sentido existe marcado optimismo entre los cooperativistas. Según una reciente estimación privada, la marca tendría un valor de 500 millones de dólares.Por otra parte, fuentes de la láctea también refutaron -frente al medio rafaelino- al ministro de la Producción, Luis Contigiani, quien a su paso por la cabecera de Castellanos, donde participó de una reunión de gabinete, afirmó: “esta semana marcará el rumbo definitivo de la planta de Centeno; o llegamos a un acuerdo con la empresa o vamos a un plan B, que es crear una cooperativa de trabajo con el pasivo laboral de la planta”.Desde la cooperativa relativizaron el optimismo oficial. Negaron que la negociación esté cerca de cerrarse y advirtieron que “nada sucederá en torno a la venta de la usina de Centeno, al menos, por los próximos seis meses, que es el tiempo que lleva transitar el proceso legal y técnico de una venta de estas características”.Y sobre la conformación de una cooperativa de trabajo (definido como “el plan B” según el ministro), efectivamente desde SanCor reconocieron que comenzaron a evaluar la posibilidad pero para ello la provincia deberá ponerse al frente de la negociación para agilizar los trámites pertinentes.