Para la UIA, es necesario mejorar la competitividad

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El aceitero Miguel Acevedo, quien asumirá mañana como presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), consideró que el nivel actual del dólar "es un problema", al subrayar que el tipo de cambio "está atrasado porque ingresan muchos fondos". "En este momento, por la crisis de Brasil, el dólar se está apreciando", evaluó y apuntó: "En la Argentina hay que acostumbrarse a convivir con un dólar bajo, por eso hay que esforzarse en ser competitivos". En ese sentido, señaló que "el dólar bajo ancla la inflación, pero castiga a las economías regionales"."El dólar está en $16, hace dos o tres años. Está atrasado, pero no es la causa del problema. Es un efecto. Y está atrasado porque ingresan muchos fondos", analizó el empresario al frente de General Deheza, una de las compañías agroexportadoras más importantes del país.En diálogo con un matutino porteño se refirió a los temas más "urgentes" a enfrentar y apuntó a las pymes, al resaltar que se debe "mejorar la competitividad en todos los sectores con problemas de demanda". "Vamos a salir a buscar mercados. La Argentina tiene un potencial enorme para exportar, podemos producir mucho mirando lo que necesitan los otros y no enviando al mundo lo que nos sobra", destacó.De ese modo, argumentó: "Eso es inteligencia comercial. Y trabajaremos sector por sector, como se hizo con el calzado con planes de 3 a 6 cuotas. O el plan que se está negociando para el sector de la madera". El acto de renovación de autoridades de la UIA, se llevará a cabo este martes a las 16:00 en la sede de la central fabril, ubicada en Capital Federal. Así, Adrián Kaufmann Brea, ejecutivo de Arcor, dejará de presidir la entidad para dar lugar al hasta entonces vicepresidente Pymi.Kaufmann Brea había asumido a la central fabril en septiembre de 2015, en momentos en que la UIA atravesaba encontronazos internos sobre el modelo económico y la representatividad de las pymes en la institución. Acevedo había sido presidente interino de la UIA en 2011, luego de que Héctor Méndez renunciara a su cargo, mientras en la actualidad se desempeña como vicepresidente Pymi de la entidad.MODESTO AUMENTODE EXPORTACIONESLos datos a abril extrapolan un modesto aumento de las exportaciones en el año, con importaciones más dinámicas, como reflejo de la salida de la recesión, de acuerdo con un informe surgido en el Instituto IERAL, de la Fundación Mediterránea. En el análisis semanal de la coyuntura que brindó el economista Juan Francisco Campodónico, consignó que "en el primer cuatrimestre de 2017, sin computar combustibles, el valor en dólares de las exportaciones aumentó 1,4% interanual y el de las importaciones lo hizo un 8,7 por ciento".De esa manera, analizó, se dio "continuidad a las señales de mejora del nivel de actividad, por las mayores compras de insumos y bienes de capital importados y el aumento de exportaciones industriales". "Los datos hasta abril marcan un déficit comercial de U$S 1,3 mil millones para el primer cuatrimestre y extrapolan un saldo negativo de U$S 4,6 mil millones para todo el año", sostuvo en el informe. Aclaró que "si bien el saldo cambió de signo, esta composición de fuertes importaciones no deja de ser saludable, debido al repunte (desde marzo) de los Bienes Intermedios (15,8%) y Bienes de Capital (34,6%)".