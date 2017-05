Operativos de seguridad en todo el Departamento

Numerosos operativos de control y prevención desarrolló la Policía de la Unidad Regional V, departamento Castellanos, en distintos puntos de su geografía.* El sábado, de 22 hasta la medianoche, personal de Comisaría 6 Frontera, Sub Comisaría 8 Josefina, Sub Comisaria 22 Colonia Cello, Destacamento 6 Acapulco y Cuerpo Guardia de Infantería UR V realizaron un operativo de saturación, en Camino Interprovincial y calle 92 y en diferentes sectores de la ciudad de Frontera. Se procedió al chequeo de un total de 27 vehículos de diferentes portes, se retuvieron 7 motocicletas y se demoraron a 10 personas en averiguación de antecedentes, desarrollándose todo con normalidad.* En la localidad de Humberto I, personal policial de Comisaría 7 con colaboración de Sub Comisaría 9, Destacamento 1 y Grupo de Acción Táctica (GAT) realizaron un operativo de control desde las 20 del sábado hasta la 1.00 del domingo. Se procedió al chequeo de 9 motovehículos y 6 automóviles, desarrollándose todo con normalidad.* En Ruta 70 y 13 efectivos de Comisaría 10 Vila y Sub Comisaria 14 San Antonio chequearon 20 vehículos y 46 personas. Por su parte, efectivos de Sub Comisaría 27 Bella Italia chequearon 8 vehículos en un operativo realizado de 18:00 a 20:00; y finalmente, de 22:00 hasta la medianoche del sábado, personal de Comisaría 4 María Juana chequeó 15 vehículos y 18 personas, sin novedades para informar.* El sábado, personal de Agrupación Cuerpos, de 17:30 a 18:30 realizó un operativo en barrio Villa Podio, entre calles Ramírez, Aguado y La Pampa. Se identificaron 24 motovehículos y se retuvo uno de ellos por presentar anomalías.