Dos triunfos en el primer día

PARIS, 29 (AFP-NA). - El marplatense Horacio Zeballos, de 32 años y 64º del ranking ATP, y el santiagueño Marco Trungelliti, de 27 y procedente de la clasificación, abrieron este domingo con triunfos la participación de los nueve argentinos en el cuadro principal de Roland Garros. Trungelliti, que saltó a la fama el año pasado en París cuando tras superar la clasificación batió al croata Marin Cilic, miembro del Top-10, volvió a dejar una bonita historia. En esta ocasión se impuso en su primer partido a cinco sets, ante el francés Quentin Halys, por 3-6, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-4 y 6-4, en 3 horas y 54 minutos."Es lo bueno que tienen los cinco sets, aunque vas perdiendo 2-0 sabés que puedes volver", afirmó sonriente en rueda de prensa. "El año pasado venía jugando mejor. Esta vez, mi primera parte de la temporada no fue buena, pero claro, Halys era más abordable tenísticamente que Cilic. Tenía más chances", explicó cuando se le pidió que comparara sus dos gestas.CON DEDICATORIATrungelliti jugará en la segunda ronda ante el español Guillermo García López, que se impuso al luxemburgués Gilles Muller. "No viene teniendo un buen año, así que en eso estamos parejos", dijo Trungelliti sobre su próximo rival. En cuanto finalizó el partido, el argentino acudió a besar a su novia y a agradecerle el apoyo. "Se puso la 10. Desde el día en que nos conocimos me viene apoyando. Me ha hecho feliz", sostuvo, antes de confirmar que la boda será al final del año.Halys, de 22 años y 126º jugador mundial, presente en Roland Garros gracias a una invitación, desaprovechó una renta de dos mangas.El francés sirvió para liderar 4-2 en el quinto set, pero no confirmó la rotura de saque que llevaba.Antes, en el arranque de la jornada, Zeballos logró una convincente victoria en la pista Suzanne Lenglen sobre el francés Adrian Mannarino, en tres mangas por 7-5, 6-3 y 6-4, en 2 horas y 12 minutos. Zeballos, en segunda ronda por cuarta vez en cinco participaciones, techo que nunca ha superado, fue superior a Mannarino, de 28 años y 53º de la ATP, que no ha pasado el segundo partido en París en sus nueve participaciones.Tras cerrar el duelo, el argentino se marcó un baile en el centro de la pista antes de saludar a Mannarino, eliminado en primera ronda por tercera vez consecutiva, tras caer en esa instancia en Roma y Madrid, donde pasó por las calificaciones. "Fue lo primero que me salió, un poco por los nervios", dijo sobre su improvisada danza.En segunda ronda se medirá con el gran sacador croata Ivo Karlovic (24º), que ganó al griego Stefanos Tsitsipas, procedente de la clasificación.Este lunes saltará a la pista Federico Delbonis, ante el ruso Konstantin Kravhcuk, mientras que para el martes quedará el debut de los otros seis argentinos del cuadro.SORPRESA EN MUJERESLa alemana Angelique Kerber no soportó la presión y se convirtió en la primera número 1 mundial que se despide en su debut en Roland Garros. Con casi 30 grados y mucha humedad, Kerber saltó a la pista central en segundo turno y cayó ante la rusa Ekaterina Makarova (40ª), en dos sets (6-2 y 6-2). Este es el segundo año consecutivo que Kerber cae en su primer partido en París.