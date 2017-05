Alertan por desequilibrio en las cuentas públicas

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El Gobierno debe corregir el desequilibrio de las cuentas públicas y asumir el costo de la eliminación de las distorsiones del financiamiento de la gestión anterior, consideró ayer un estudio privado. "Durante el Gobierno anterior, el déficit primario adquirió una dinámica creciente", evaluó el informe elaborado por la consultora Ecolatina. Aclaró que "a contramano de lo que suele suceder en estos casos, la carga de intereses del sector público se mantuvo relativamente constante durante este período"."En 2016 el déficit primario creció 0,6 punto porcentual como porcentaje del PBI", subrayó el análisis, el cual estimó que "recién en 2018" comenzaría una baja de un punto porcentual por año. Según el trabajo, "el desafío fiscal que enfrenta el Gobierno es doble".En ese sentido, puntualizó que mientras por un lado, "debe corregir el desequilibrio de las cuentas públicas", señaló que, por otro, tiene que "obtener fuentes genuinas de financiamiento para reemplazar a la emisión monetaria que se utilizó crecientemente hasta fines de 2015".Para Ecolatina, "el Gobierno actual debe asumir el costo de la eliminación de las distorsiones del financiamiento de la gestión anterior, esto es la reducción de la inflación". "Ante la decisión del oficialismo de combatir el alza de precios y buscar otras fuentes de recursos, el costo que antes se financiaba vía inflación, ahora es absorbido por el propio sector público", subrayó el informe, que advirtió: "El financiamiento del rojo fiscal vía emisión de deuda genera lógicamente un mayor peso de los intereses".Puntualizó, además, que "mientras entre 2011 y 2015 el rojo primario aumentó más de tres puntos porcentuales en términos del PBI, los intereses pagados netos intra-sector público se mantuvieron en el orden del 1,2% del PBI en el período".Asimismo, el informe expresa que "el gobierno tiene en la actualidad la difícil tarea no sólo de acotar el rojo primario del sector público si no también hacer frente al fuerte aumento de los intereses, que se hicieron explícitos a partir del cambio de la estrategia de financiamiento (menos impuesto inflacionario pero mayor pago de intereses de la deuda del Tesoro y del BCRA)".Y concluye que "en el corto plazo el Ejecutivo logró conseguir los recursos para cubrir la brecha entre los ingresos y las erogaciones del sector público. Más aún, tras el acuerdo con los holdouts logró reducir el costo del financiamiento externo, sin embargo, el fuerte ritmo de acumulación de deuda obliga a cerrar el bache fiscal en el mediano plazo". "Con el peso que hoy tienen los intereses del Tesoro y las presiones que generan los títulos del BCRA sobre el frente monetario, está claro que la solución no es sencilla. La mejor respuesta continúa siendo apostar al crecimiento, pero este sigue siendo muy acotado", subraya.