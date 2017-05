El sello de una nueva etapa

Ya está todo acordado y este jueves la AFA presentará al sucesor de Edgardo Bauza después de un trámite sumarísimo desprovisto de toda ética y respeto por los vínculos formales celebrados.La confesión del actual presidente Claudio Tapia, al ser abordado por los periodistas en Sevilla, no admite demasiadas digresiones, “yo en el lugar de los directivos, también estaría muy enojado”, sin embargo tal franqueza, no resulto óbice en su momento, para desplegar otra estrategia o buscar alternativas con entrenadores sin contrato vigente.La argucia legal escogida, tiene una raíz formal en la cláusula de ese convenio, ventana por la cual se filtró la propuesta, encontrando en el entrenador, la misma ambición para que se produjera, una legal salida y una desprolija llegada.Sampaoli ya es un recuerdo grato desde el punto de vista deportivo para los españoles y un alivio para la nueva gestión de calle Viamonte que suma este “éxito”, a la amnistía sobre la sanción a Messi, impulsada por un prestigioso estudio de abogados, contratados al efecto por Daniel Angelici, signado como el que detenta el poder dentro del nuevo esquema del fútbol argentino.Poco se ha discutido, en relación al resarcimiento de 1.500.000 de euros que saldrán próximamente de las quebradas arcas de la AFA, rumbo a la tesorería del club sevillano y que seguramente, se tomarán a cuenta de pagos de derechos de televisión y de sponsors de la selección mayor.No hay debate, hubo aprobación sin voces disonantes a pesar que la auditoría que esta gestión, encargara a una empresa internacional, arrojara resultados demoledores de un déficit difícil de atender y corregir a futuro.Lo mejor, para la gran mayoría de los involucrados en esta coyuntura tan controversial, es que hablemos de fútbol lo antes posible y esto recién será a partir del 9 de junio cuando Argentina se mida ante Brasil en Melbourne y unos días más tarde, el 13, frente a Singapur, como parte de una gira que habilitará el proceso de Jorge Sampaoli.Alejandro Gómez, que iniciara su carrera en Arsenal y la prolongara en San Lorenzo, se afincó en Italia hace 6 años y su estadística, marca que los aires peninsulares, lo revitalizaron. Aquí una crónica de esas gratificantes vivencias:El cittadino Gómez está feliz en Bérgamo. Un ciudadano que disfruta del viejo casco amurallado con la línea de los Alpes a la vista. A 40 minutos de Milán, a una hora de Verona y con uno de los aeropuertos low cost más activos de Europa. Siente que encontró su lugar. Hace seis meses inauguró un centro médico deportivo, quizás abra una sucursal del restaurante ‘Pampa gourmet’ y junto con su señora, Linda, están por lanzar una colección de trajes de baño. Ahora se divierten en familia junto con sus hijos Bautista (4) y Constantina (2), un marco tan distinto al de mediados de 2014, cuando eligieron abandonar la atemorizante ciudad de Járkov por la guerra civil en Ucrania.Un futbolista que disfruta de la idolatría a los 29 años. El N° 10, el capitán del equipo revelación del calcio. Con registros sin precedentes, como los 14 goles que sostienen la mejor campaña del club en 110 años de historia. La familia Percassi, dueña del Atalanta, le extendió el contrato hasta 2020. Los tifossi despliegan su admiración en las banderas que cuelgan en el estadio Azzurri d’Italia. Pero para él la tarea será completa si vuelven a las copas europeas, un paso que Atalanta no da hace 26 años. Por entonces jugaba Claudio Caniggia…que hace algunos días lo apadrinó: “Papu Gómez es mi heredero. No nos parecemos físicamente, pero él es impredecible, fuerte en el uno contra uno. Puede ser wing, segundo delantero o media punta”. Vaya respaldo.Un lunes viajaba a Milán para firmar el contrato, pero ese fin de semana lo despidieron a Andrea Stramaccioni, el técnico que lo había pedido; al nuevo, a Walter Mazzarri…, no le interesó. Pudo jugar en Atlético de Madrid, pero el club de Simeone ofreció 5 millones de euros, Atalanta pidió 10 millones y finalmente los colchoneros compraron al Guaje Villa por 4. Pudo jugar en la selección de Italia: lo quiso Antonio Conte y se lo propuso el allenatore actual, Giampiero Ventura. Hasta que la FIFA le negó la posibilidad de vestir la azzurra porque al momento de la primera convocatoria para su país de origen –la Sub 20 campeona del mundo en Canadá 2007–, todavía no contaba con la doble nacionalidad.Hace unos días, cuando se conoció la lista que delineó Sampaoli, su inclusión resultó una grata sorpresa y para muchos, un justo reconocimiento a este silencioso consagrado del Calcio. Cerca de los 30 años el fútbol y las apremiantes necesidades de recambio en el seleccionado albiceleste, le guiñaron un ojo para su debut en un momento ideal de su carrera deportiva.