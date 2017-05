Silvio Bonafede anticipa una nueva reunión con loteadores

El Presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, manifestó que durante la próxima semana se organizará una reunión con los dueños de los terrenos, quienes -según dijo- estarían dispuestos a aceptar lo dicho por los profesionales.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Bonafede indicó que "cuando tuvimos la reunión con ellos, ya sabiendo cuál era la posición de los Arquitectos, ellos no pusieron demasiadas objeciones sobre que el corrimiento del ejido sería de forma progresiva. La diferencia que planteaban ellos no era sobre la cantidad de hectáreas, sino cuáles serían las cuadras a incluir en la etapa a habilitar".

"La definición de que el corrimiento será de forma progresiva, ya está tomada. Me parece que estamos cerca de un acuerdo", dijo Bonafede. "Lo importante es que la UNRaf tenga un campus de 10 ha. en un lugar privilegiado. Me parece que al no tener una dificultad los loteadores, me parece que estamos cerca de un buen final. Esto amerita que se tenga un rápido tratamiento", completó.