El socialismo ratificó su pertenencia al FPCyS

El Partido Socialista de Santa Fe ratificó ayer en su IX Congreso Extraordinario su pertenencia al Frente Progresista Cívico y Social con miras a las próximas elecciones municipales y comunales en la provincia y convocó a todas aquellas fuerzas políticas que integran el frente y movimientos sociales a conformar un espacio progresista para confluir en los comicios nacionales.Más de 300 congresales desde todos los rincones de la provincia participaron del congreso que se realizó en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Santa Fe, donde se aprobó por unanimidad la política de alianzas del partido de cara al año legislativo.El presidente del PS a nivel nacional, Antonio Bonfatti, el ex gobernador Hermes Binner y la intendenta de Rosario, Mónica Fein fueron los dirigentes más importantes de este encuentro al que también asistieron la concejal de Rafaela, Natalia Enrico y otros dirigentes del socialismo de esta ciudad, como Analía Marzioni, Lucio Culhane, Sebastián Piumetti y Elías Uviedo.Además, se aprobó un documento denominado “Consolidar el Frente Progresista para defender Santa Fe”. Entre otros puntos, la declaración instó a “defender la construcción de un Frente Progresista que permita seguir transformando la realidad de Santa Fe, defendiendo lo hecho y proyectando hacia el futuro una forma de construcción política y de gobierno que nos identifica y diferencia”."El Frente es la herramienta política en la que creemos", subrayó Enrico ayer en diálogo con este Diario, después de ser una de las oradoras del Congreso junto a Bonfatti y Binner entre otros.El ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Pablo Farías, abrió la ronda de discursos y ante un colmado auditorio expresó: “Nosotros no tenemos dudas, sabemos dónde estamos, sabemos el sector político en el cual queremos estar”.Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe y Presidente del PS a nivel nacional, Antonio Bonfatti reafirmó: “El modelo de Santa Fe molestó y molesta, porque nosotros propiciamos una democracia participativa, sin dádivas, sin tomar de rehén a los vecinos que necesitan una mano”.En declaraciones a la prensa, Bonfatti terminó con las especulaciones y dijo que no será candidato a diputado nacional por el Frente Progresista, aunque no trascendieron nombres de quienes podrían encabezar la lista.Por último, y para cerrar la jornada, el diputado nacional y ex gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, hizo un repaso por los logros de las gestiones socialistas y se ganó la ovación del auditorio. Allí remarcó los valores de “solidaridad, honestidad y transparencia que son las vigas maestras” del Partido Socialista, y convocó a los militantes a trabajar por la “igualdad”.