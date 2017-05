Importante presencia de Santa Fe en AgroActiva

Esta semana se desarrollará otra edición de la tradicional muestra de AgroActiva, desde el próximo miércoles 31 de mayo y hasta el sábado 2 de junio, en la localidad de Armstrong. El acompañamiento institucional de Santa Fe, llevado a la muestra de la mano del Ministerio de la Producción provincial será más que importante, no sólo para AgroActiva, sino para las más de 100 pequeñas pymes.“Estamos con muchas expectativas porque AgroActiva viene creciendo cada vez más y en esta edición vuelve a su lugar de origen que es Armstrong la cual es emblemática porque se encuentra en el polo metalmecánico del país”, indicó el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz.La fecha de realización de la mega muestra coincide con un buen momento del sector agropecuario lo cual “nos genera mucha expectativa de que sea una de las más importantes de los últimos años y que permita consolidar este camino de crecimiento que, no solamente tiene que ver con la proyección nacional e internacional, sino, también, con el protagonismo que tienen en la muestra los pequeños y medianos empresarios de todas las provincias. Muchos de ellos no pueden llegar a otro tipo de muestras pero sí tienen su lugar en AgroActiva, y eso le da una característica muy especial”, dijo.Con respecto a las pequeñas y medianas empresas a las cuales la provincia brinda la oportunidad de estar presentes en AgroActiva, el Gobernador sostuvo que “es muy importante que las que ya se han consolidado y que necesitan crecer y acceder a nuevos clientes puedan tener un lugar en AgroActiva. La provincia les va a proveer ese lugar y todo nuestro apoyo logístico para que puedan exponer su producción”.TODO EL POTENCIALPROVINCIAL EN 11.000 M2La presencia institucional y el acompañamiento a empresas de nuestro territorio tendrá una magnitud pocas veces exhibida. Como anfitriona, contará con un importante predio dentro de la exposición, comprendido por cinco lotes que rondarán un total de 11.400 m2.En dicho espacio, además de las empresas dedicadas a la maquinaria agrícola, implementos y equipos para el agro que expondrán su producción, habrá stands de los diversos ministerios gubernamentales mostrando los diversos proyectos aplicados en la provincia.Estarán las carteras de Innovación y Cultura, Medio Ambiente, Salud, Seguridad, Educación, Gobierno, Infraestructura, Trabajo, Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Producción. Además participarán las Subsecretarías de Planificación y Relaciones Institucionales, Turismo, Agricultura, Desarrollo territorial y Economía Social, Industria, Comercio Exterior, entre otros.