A ganar o ganar, y seguir soñando

Cuando todos ya lo daban por descendido, y más allá de tener buenas presentaciones, consiguió una serie de tres triunfos seguidos y seis sin perder que dejaron a Atlético de Rafaela muy bien parado en la lucha por la permanencia, claro que la derrota ante Lanús y algunos triunfos de los rivales directos lo volvieron a colocar a las puertas del abismo. Por eso, el juego de esta tarde ante el alicaído Belgrano –a las 18.30 en Alberdi, con arbitraje de Ariel Penel- tiene una importancia especial, aunque no definitiva, para sus posibilidades.

Más allá del presente futbolístico de uno y otro, la ‘Crema’ volvió a recuperar la fortaleza de local y suma seis juegos sin derrota con tres triunfos seguidos y tres empates. Por su parte los cordobeses tienen dos triunfos y tres empates en doce salidas. En las otras siete presentaciones perdieron.

Para recibir a Belgrano, el técnico Juan Manuel Llop tendrá tres importantes bajas ya que hoy no estarán los defensores Gastón Campi y Mathías Abero, suspendidos por límite de amarillas, quienes serán reemplazados por Lucas Blondel y Gianfranco Ferrero, respectivamente.

Lo positivo para Llop fue la recuperación de Teodoro Paredes que se mantendrá en la zaga central y la reaparición luego de once fechas de Marco Borgnino (no juega en Primera desde diciembre), uno de los goleadores del equipo que entrará por el expulsado Kevin Itabel.

En tanto, Leandro Díaz que también sufrió una molestia muscular, estará desde el arranque en el equipo titular.

En el banco de suplentes estará por primera vez Enzo Gaggi, mediocampista por derecha, mientras que también el DT tendrá al arquero Ramiro Macagno, el defensor Nelson Benítez, los volantes Facundo Soloa y Mateo Castellano, más los atacantes Ramiro Costa y Mauro Albertengo.

El conjunto cordobés acumula dos empates seguidos, el último frente a Patronato de Paraná como local, mientras que entre semana logró el pase a los 16avos de Final de la Copa Argentina al vencer por penales a Estudiantes de Buenos Aires.

La última victoria de Belgrano fue de visitante frente a Vélez hace tres jornadas, por lo cual intentará conseguir un nuevo triunfo fuera de casa y el técnico Sebastián Méndez aún no confirmó si Claudio Aquino seguirá en el equipo titular o si pondrá a Matías Suárez.



A cortar la racha!

Atlético y Belgrano se enfrentaron en 33 oportunidades y la “Crema” nunca le pudo ganar en Primera. En 9 enfrentamientos empataron cinco y los otro cuatro fueron para el ‘Pirata’.

En Alberdi, hace cuatro cotejos que Atlético no le puede ganar. La última victoria fue en la temporada 2010/2011 por 2-1 con goles de Capellino y Carignano. El historial indica que Atlético ganó en 7 ocasiones, Belgrano 10 e igualaron 16.



Reserva. El juego de Reserva entre Atlético de Rafaela y Belgrano se jugará mañana a las 15.30hs en el predio del Autódormo.



Las formaciones de los equipos:



Atlético de Rafaela: Lucas Hoyos; Lucas Blondel, Oscar Carniello, Teodoro Paredes y Gianfranco Ferrero; Emiliano Romero, Lucas Pittinari; Gabriel Gudiño, Fernando Luna y Marco Borgnino; Leando Díaz. DT: Juan Manuel Llop.



Belgrano de Córdoba: 窜記ucas Acosta; Renzo Saravia, Cristian Romero, Lucas

Aveldaño, Juan Quiroga; Federicio Lértora, Guillermo Farré, Mariano Barbieri, Matías Suárez o Claudio Aquino, Lucas Melano; Fernando Márquez. DT: Sebastián Méndez.



Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Ariel Penel.

Asistentes: Diego Romero y Alejandro Mazza.

Cuarto árbitro: Sebastián Mastrángelo.

Hora: 18.30

TV: DeporTV