Reunión de vecinales: los medidores y las cloacas como tema central

La comisión directiva de la Federación de Entidades Vecinales tuvo su segundo encuentro en la sede vecinal del barrio Villa Rosas, donde básicamente se trataron dos temas importantes: cloacas y la llegada de los medidores a la ciudad, noticias que alegraron a varios vecinos.Durante el encuentro se trataron numerosos temas, donde se pudieron ahondar en algunas cuestiones que preocupan a los vecinalistas.Entre los presentes, estuvo el Gerente de ASSA, Ingeniero Maina por la nota que se presentó, desde la Federación, en el Foro del Agua con reclamos referidos a la falta y pérdida de agua en los barrios de la ciudad. Sobre ese punto, Maina explicó cómo vienen trabajando desde la empresa y contó cuáles son las falencias que están teniendo para cumplir con el pedido de todos los vecinos de la ciudad. “Este fue, quizá el tema que más preocupó a los vecinos en este encuentro. Se sabe que las pérdidas son muchas y muchas veces no encontramos respuesta en el teléfono cuando llamamos para que se hagan cargo del reclamo”, le dijo a LA OPINION Eloísa Torreano, presidenta del bario San Martín, y secretaria de la FEV.Torreano dijo además que muchos vecinos se mostraron muy contentos con el tema de los medidores, sabiendo que será algo que no tendrá cargo para el propietario. “Esto nos va a ayudar a controlar mucho el agua en la ciudad”, explicó.Entre las visitas, estuvo presente la Secretaría de Auditoría y Control de Gestión: Amalia Galanti, que se refirió al programa Rafaela Evalúa, describiendo cómo será la cuestión en sí. Además, el titular del Icedel, Marcelo Ortenzi también estuvo presente y comentó la recorrida que se realizará en los barrios de la ciudad, para llevar a cabo distintos relevamientos.En tanto, se realizó la presentación formal de la apertura de la sede de Federación de Vecinales, ubicada en el barrio Malvinas Argentinas, como así también se presentó la información sobre la realización la cena – show que se realizó anoche en la vecinal del barrio Ilolay, a beneficio de la Federación. Y para poder llevar a cabo algunas obras pendientes. “Estamos contentos con la presencia de los vecinos. Esta vez no hablamos de seguridad, que es el tema que más preocupa pero pudimos aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con el agua. Si al vecino le interesa se acerca, y nosotros vemos que ellos se interesan”, le dijo a este Medio el presidente de la FEV, Néstor Seffino.En tanto, el presidente agregó que “venimos trabajando muy bien. Llevamos a cabo nuestra segunda reunión y queremos que todos se puedan ir acercando para solucionar todos los problemas que tenemos en los barrios”, completó.