BH quiere ser único líder

Con 4 partidos, un par en nuestra ciudad, continuará disputándose este domingo la 9ª fecha del Torneo Apertura de Primera A liguista. En el encuentro más importante de la jornada, en barrio Parque, Ben Hur, con el arbitraje de Víctor Colman, buscará volver a quedar como único puntero cuando reciba desde las 15:30 a Argentino de Humberto. En uno de los adelantos de la fecha, Unión le ganó el jueves a Sportivo en Barranquitas 3 a 1 y alcanzó al Lobo en la cima, con lo cual los de Gustavo Barraza intentarán doblegar a este pobre elenco humbertino para quedar solo arriba. En tanto, en Villa Rosas, Peñarol será local de Brown con el arbitraje de Mauro Cardozo, mientras que en Ramona, el Deportivo, que ya no lo tiene a Ernesto Alessio como DT -estarán al frente del equipo de manera interina los jugadores Román Peiretti y José Garay- estará recibiendo la visita de Ferro con el arbitraje de Guillermo Vacarone. Por último, en la localidad de Frontera, el local La Hidráulica se medirá ante Quilmes, siendo Franco Ceballos el árbitro del cotejo. Este lunes, desde las 18:30, cerrarán la jornada en Sunchales, Libertad y 9 de Julio, recordando que en el inicio de la fecha habían igualado 3 a 3 en el autódromo, Atlético y Florida.Ben Hur y Unión 22 puntos; 9 de Julio 18; Sportivo 16; Peñarol 13; Libertad 12; Florida 11; Quilmes y Atlético 10; Ferro y Brown 6; La Hidráulica 4; Humberto 3 y Ramona 2.Por su parte, este domingo la Primera B liguista estará desarrollando la 7ª fecha del Apertura, destacándose el encuentro, en la Zona Norte, entre el local Deportivo Aldao, puntero y reciente ganador de la primera fase, ante Moreno (arbitraje de Guillermo Tartaglia). Los otros partidos son los siguientes: Roca vs. Ataliva (Angelo Trucco); Independiente de San Cristóbal vs. Unidad Sancristobalense (Ariel Gorlino) y Tacural vs. Tiro Federal (Claudio González). En la Zona Sur, lo más importante estará en San Vicente, ya que el líder Bochazo será local de Vila, su escolta, con el arbitraje de Raúl Rodríguez. El resto: Talleres MJ vs. Atlético MJ (Roberto Franco); Josefina vs. Zenón Pereyra (Silvio Ruiz) y Angélica vs. Santa Clara (Javier Simoncini).Asimismo, este domingo se jugará la 5ª fecha del Apertura con esta grilla de partidos: Esmeralda vs. Aurelia (Sergio Rusch); Libertad EC vs. Susana (Néstor Ercole); San Antonio vs. San Isidro (José Rodríguez) y Villa San José vs. Bella Italia (Gonzalo Hidalgo).