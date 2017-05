Empató Boca y perdieron los rivales directos de la 'Crema'

Con un discutido penal en contra sobre la hora, a Boca se le escapó el triunfo al empatar 1 a 1 en su visita a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó y River puede recortarle diferencias si vence a Rosario Central.En un partido válido por la vigésimo sexta fecha del torneo de Primera División, el marcador lo abrió Darío Benedetto, a los 30 minutos del segundo tiempo, en una de las pocas llegadas claras que tuvo el visitante.Cuando parecía que la victoria era cosa juzgada, el árbitro Darío Herrera cobró un polémico penal de Agustín Rossi sobre Daniel Montenegro que Alejandro Romerro Gamarra, en el quinto minuto de tiempo adicionado, cambió por gol.En un partido muy cerrado donde gran parte de las acciones se dieron en la mitad de la cancha, lejos de las áreas, Boca jugó mal, pero había sacado provecho del buen momento que atravesaba su delantero, aunque no pudo quedarse con la victoria producto de un yerro del referí.Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió ayer un importante triunfo por 2 a 1 como visitante de Colón de Santa Fe, para mantener su ilusión de clasificar a la próxima Copa Sudamericana, en un emotivo partido. El mediocampista paraguayo Iván Torres adelantó a los dirigidos por Eduardo Domínguez a los 32m PT, pero en el complemento un doblete de Nicolás Ibáñez -el segundo tras un grosero error del arquero Jorge Broun- dio vuelta la historia parael "Lobo". Gimnasia dejó atrás una racha de cinco derrotas consecutivas y se volvió a meter en la pelea por uno de los cupos a la próxima Copa Sudamericana.Y lo festeja Atlético de Rafaela.... Banfield hizo prevalecer su mejor presente y pegó en los momentos justos para vencer a Temperley por 3 a 1, en el "Florencio Sola" y está al acecho del líder Boca. Los goles del conjunto del "taladro" fueron obra de Nicolás Bertolo, a los 43m PT, y Emanuel Cecchini, a los 45 de la misma etapa. En el complemento el "celeste" descontó a través del uruguayo Mauro Guevgeozian, a los 17, y sobre los 23, Claudio Villagraaumentó para el local.En un duelo vibrante por lo mostrado en el complemento, donde los errores de ambos se tradujeron en emociones, Newell´s venció 3 a 2 a Olimpo en el estadio Marcelo Bielsa. Héctor Fértoli (40m y 53m) y Maxi Rodríguez (50m) anotaron para la 'Lepra', mientras que Coniglio (46m) y Pantaleone (70m) marcaron para los de Bahía.San Martín no tuvo piedad ante Sarmiento y lo venció por 4 a 2, en San Juan. Los goles del 'Santo' fueron anotados por Pelaitay (6m), Villarruel (47m), Barceló (73m) y Maná (77m); para los de Junín marcaron Casierra e/c (47m) y Brian Fernández (50m).River se medirá hoy con Rosario Central en la continuidad de la vigésimo sexta fecha del Torneo de Primera, partido en el cual buscará un triunfo ante un duro rival que le permita mantenerse cerca del líder Boca.El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18.15 (Telefé) en el estadio Antonio Vespucio Liberti, será controlado por el árbitro Fernando Rapallini y el conjunto de Núñez llega con una racha de tres victorias consecutivas, laúltima frente a Gimnasia y Esgrima en La Plata.Batalla; Moreira, Maidana, Martínez Quarta, Mayada; Rojas, I. Fernández, Ponzio, G. Martínez; Driussi y Alario. DT: Marcelo Gallardo.D. Rodríguez; Burgos, Leguizamón, Pinola, Menosse; Camacho, Musto, Colman, Carrizo; Ruben y Teo Gutiérrez. DT: Paolo Montero.La fecha 26 del torneo de Primera también tendrá estos partidos en la jornada de este domingo: 14.00 (Canal 9) Defensa y Justicia vs Tigre (Germán Delfino),16.15 (Canal 9) Arsenal vs Lanús (Juan Pablo Pompei), 17.00 (TV Pública) Talleres vs Atlético Tucumán, en el estadio Mario A. Kempes (Diego Abal), 18.30 (DeporTV) Atlético de Rafaela vs Belgrano (Ariel Penel), 20.45 (DeporTV) Patronato vs Godoy Cruz (Federico Beligoy).