No todos están contentos

En un relevamiento que hizo este Medio, llamando a varios presidentes vecinales, encontramos varias quejas y varios presidente que decidieron no ir al encuentro llevado a cabo el miércoles en barrio Villa Rosas porque “no tocan temas importantes”, según expresaron.Algunos, prefirieron no dar a conocer sus nombres para “no ir en contra de esta Vecinal. Pero sinceramente preferimos no ir a las reuniones y solucionar nuestros problemas en los barrios, porque en esos encuentros no se tratan temas importantes y sólo se juntan a comer”, dijo muy enojado un presidente.Por su parte, hay todavía algunos que siguen enojados por cómo se formó esta comisión de la FEV, donde en el mismo día que asumió Seffino, dijeron no tener la chance de votar por su propio candidato, mencionando “que estaba todo armado”, como se había publicado en este medio hace tiempo atrás.Lo concreto es que se viene hablando de “otra” realidad en los barrios de Rafaela, que tiene que ver con un descontento de varios presidentes para con esta nueva comisión.