19 filmes compiten por la Palma de Oro

CANNES, Francia, 28 (AFP-NA). - Diecinueve películas están en liza por la Palma de Oro de la 70ª edición del Festival de Cannes, que será anunciada el domingo por el jurado presidido por Pedro Almodóvar.de la estadounidense Sofia Coppola, con Nicole Kidman y Colin Farrell, es una adaptación de una novela de Thomas Cullinan que ya fue llevada al cine en 1971, con Clint Eastwood en el papel principal. En plena Guerra de Secesión, la vida en un internado femenino se ve alterada por la llegada de un soldado herido., del ruso Andrei Zvyaguintsev ("Leviatán"), drama familiar sobre una pareja en fase de divorcio que se ve obligada a seguir junta para hallar a su hijo de 12 años, que desaparece durante una de sus peleas., de los hermanos estadounidenses Benny y Josh Safdie, cineastas independientes de Nueva York. El actor Robert Pattinson encarna a un atracador cuyo hermano discapacitado es detenido y trata de rescatarlo durante una noche cargada de adrenalina., del sueco Ruben Ostlund (premio del Jurado en Cannes en 2014 por "Fuerza mayor"), sobre un director de museo que prepara una gran exposición, con Dominic West y Elisabeth Moss., de la británica Lynne Ramsay ("Tenemos que hablar de Kevin"), con Joaquin Phoenix. Un veterano de guerra trata de rescatar a unas jóvenes atrapadas en una red de prostitución.del francés François Ozon, thriller erótico con Marine Vacth y Jeremie Renier, sobre una joven que se enamora de su psicoanalista, antes de descubrir que este le ha escondido que tiene un gemelo., del húngaro Kornél Mandruczo (premio "Una cierta mirada" en 2014 por "White god"), filme fantástico sobre un joven migrante herido por balas que descubre que tiene un extraño poder de levitación.del germano-turco Fatih Akin ("Contra la pared"), con Diane Kruger. En esta historia de venganza en el seno de la comunidad turca, la actriz da vida a una mujer que ha perdido a su esposo y a su hijo en un atentado.del griego Yorgos Lanthimos ("Langosta") con Colin Farrell y Nicole Kidman. En este thriller, un cirujano decide ocuparse de un adolescente que prepara un plan maléfico., de la japonesa Naomi Kawase ("Una pastelería en Tokio"), drama sobre un romance entre una joven y un fotógrafo que pierde lentamente la vista.- "The day after" del surcoreano Hong Sang-soo. Filme en blanco y negro, con Kim Min-hee, musa del prolífico cineasta, sobre un día en la vida de un editor que ha engañado a su esposa con su empleada.del francés Michel Hazanavicius ("The Artist"), película sobre el legendario cineasta Jean-Luc Godard, con Louis Garrel, basada en la novela de su exmujer Anne Wiazemsky. Se ambienta en el contexto de mayo de 1968 en Francia.del estadounidense Todd Haynes ("Carol"). Esta adaptación de un libro para niños, con Julianne Moore, narra de forma intercalada la historia de dos jóvenes sordos que parten a Nueva York para buscar a uno de sus progenitores.del austríaco Michael Haneke (doble Palma de Oro con "La cinta blanca" y "Amor") sobre una familia burguesa del norte de Francia en la que la muerte está en la mente de todos. Con Jean-Louis Trintignant e Isabelle Huppert.del francés Jacques Doillon, con Vincent Lindon e Izia Higelin, sobre la historia del célebre escultor -de quien este año se conmemora el centenario de su muerte- y su relación con su alumna Camille Claudel.del francés Robin Campillo ("Eastern boys"), sobre el día a día de la asociación Act Up a principios de los años 1990 para sensibilizar a la sociedad sobre la epidemia del sida, con Adèle Haenel y el argentino Nahuel Pérez Biscayart.del surcoreano Bong Joon-Ho con Tilda Swinton y Jake Gyllenhaal, filme fantástico sobre la amistad de una niña con un imponente animal, del que trata de apropiarse una multinacional. El filme está financiado y producido por Netflix., del estadounidense Noah Baumbach ("Frances Ha"), con Dustin Hoffman, sobre una familia neoyorquina en la que todos giran en torno al padre, un artista venido a menos. Netflix adquirió los derechos de la película.* "del ucraniano Serguei Loznitsa ("En la niebla"), adaptación libre de una obra fantástica de Dostoievski, sobre una mujer que quiere visitar a su marido encarcelado por un crimen que no cometió.