Debutaban dos argentinos en el inicio de Roland Garros

De los 9 argentinos que participarán esta temporada en Roland Garros, dos protagonizarán este domingo la jornada de apertura. Desde bien temprano (las 6 de nuestro país), en el primer turno de la Suzanne Lenglen, la segunda cancha en importancia del predio ubicado en el Bois de Boulogne, el marplatense Horacio Zeballos (64° del ranking), de muy buenos rendimientos en los últimos torneos, se enfrentará con el local Adrian Mannarino (53°). Zeballos viene de ser semifinalista en Barcelona (cayó con Rafael Nadal) y accedió a cuartos en Munich, donde fue superado por Guido Pella.En tanto, en el segundo turno de la cancha N° 1, aproximadamente a las 8:30, el santiagueño Marco Trungelliti (161°) chocará contra el francés Quentin Hayls (126°), que recibió una invitación especial. Trungelitti, junto con Pella, accedió al certamen desde la etapa de clasificación, ganando tres partidos.El resto de los argentinos se repartirá entre este lunes y martes, con estos rivales: Juan Martín Del Potro (30°) vs. Pella (114°), Renzo Olivo (91°) vs. Jo-Wilfried Tsonga (Francia, 12° preclasificado), Diego Schwartzmann (41°) vs. Andrey Rublev (Rusia, 117°), Federico Delbonis (139°) vs. Konstantin Kravchuk (Rusia, 129°), Carlos Berlocq (63°) vs. Alexandr Dolgopolov (Ucrania, 87°) y Nicolás Kicker (94°) vs. Damir Dzumhur (Bosnia, 96°).La jornada de apertura no tendrá nombres rutilantes, pero sí algunas presencias que despiertan especial interés. Uno es el caso de la checa Petra Kvitova (15a), que vuelve al tenis tras cinco meses tras el ataque con un cuchillo de un asaltante, que pretendía robarle en el acceso a su casa Prostejov. Kvitova abrirá el torneo en la cancha central, a las 6 de la Argentina, ante la norteamericana Julia Boserup. Luego debutará la N° 1 del mundo, la alemana Angelique Kerber, con la rusa Ekaterina Makarova. Seguirá Grigor Dimitrov (Bulgaria, 11°) con Stephane Robert (Francia) y cerrará la jornada uno duelo de franceses: Lucas Pouille (16°), uno de los locales de mayor futuro (23 años), y un histórico como Julien Benneteau, de 35. En la Lenglen, además de Zeballos, jugará en el tercer turno el austríaco Dominic Thiem (6°), ante el australiano Bernard Tomic.