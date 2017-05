Persisten las dudas sobre las obras del Vila-Cululú

El pasado miércoles los profesionales de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia presentaron el plan de refuncionalización del canal Vila-Cululú, uno de los canales que más problemas generó en la última inundación de enero pasado. Se conoció que intentarán profundizar el caudal de paso para que genere menores anegamientos ante lluvias excesivas, en una obra que costará alrededor de $ 350 millones.El auditorio del Nodo Rafaela estuvo colmado de productores agropecuarios y presidentes comunales, que intentaron conocer todos los detalles del proyecto de readecuación. Quedan algunas dudas sobre los trabajos paliativos que se vienen haciendo y algunas intervenciones puntuales, pero una de las incógnitas principales tiene que ver con los plazos de ejecución. Los suelos están absolutamente estresados por la napa freática y los pronósticos del clima no son alentadores en el mediano plazo.Consultamos a Javier Mondino, productor de Vila y uno de los integrantes de la comisión revisora de vecinos autoconvocados, sobre las conclusiones de la presentación y nos dijo que “medianamente es lo que habían prometido, pero hubo muchos puntos grises que están faltando. No fueron concretos en cuanto a los plazos y la financiación, pero era lo que nosotros más o menos sabíamos por otras consultas que hicimos. Hoy estamos reclamando también las cosas que hay que hacer en el transcurso del tiempo que falta para empezar la obra general. En eso tenemos que ser claros y concretos. Y bajar esas líneas a los comités de cuenca, que son los ejecutantes”.En cuanto a las obras que se hacen de manera individual, ya sea por parte de algún productor o comuna en particular, sin la coordinación de la Secretaría, Mondino expresó que “fueron denunciados por nuestra comisión. Todas las máquinas que estaban trabajando se pararon y lo agradecemos. No estamos diciendo que no sean obras importantes o necesarias, pero el momento en el que se están haciendo no es el adecuado. Primero hay que adecuar el Vila-Cululú para que funcione bien. No hay que perjudicar a nadie”.Finalmente Javier puntualizó que “está faltando comunicación con el departamento Las Colonias, eso es fundamental, ellos no están presenciando estas reuniones. Me parece que la demora está pasando por ahí. Hay que apuntar a los políticos, hay una ley de agua que está en media sanción. Los políticos tienen que ponerse los pantalones y sacar esta ley. O por lo menos analizarla”.LOS TIEMPOS DE EJECUCIONMuchos presidentes comunales también asistieron a la presentación del Plan de obras y varios se repitieron respecto de las jornadas en las que se informó sobre los trabajos de la Autopista de la 34. La participación persigue el mismo fin: evitar los anegamientos tanto en los cascos urbanos como en el sector rural de cada distrito.A quien observamos repetidamente es al presidente comunal de Ramona, acaso la localidad más afectada en enero pasado. Fueron lacerantes las imágenes del agua metida en el 70% del pueblo tras las intensas lluvias y los caudales que fueron bajando desde el oeste, lo que lleva a sus autoridades a realizar gestiones para evitar nuevos inconvenientes.Barbero expresó que “hay que aprender de estos malos tragos y capitalizarlos para fortalecernos, diseñar y programar actividades y obras que sirvan a la comunidad”. “Muchas obras que se hacen lejos de Ramona también tienen impacto en Ramona. Nuestra presencia es para asesorarnos, para verificar que estas nuevas obras tengan contemplado el paso del agua”, precisó el presidente comunal.Sobre la presentación de las obras Fabio fue concreto: “a mí me hubiese gustado escuchar cuáles son los plazos de ejecución. Esta charla en partes ya la había tenido en el peregrinar que hicimos junto a otros presidentes comunales en Santa Fe, cuando vas pidiendo soluciones, respuestas o asesoramiento. Yo esperaba que como avance se ponga un plazo para la licitación, para el inicio de obras. Es una instancia de poner en conocimiento, empezar a informar sobre todo a las instituciones intermedias, para poder discutir. Los ejecutivos de comunas y municipios necesitamos tener plazos”.Sobre la necesidad de conocer los tiempos de la obra el funcionario explicó que están en “un programa de alcantarillado, el tema es que ese escurrido de agua va a caer en un canal que todavía no está actualizado. O sea que yo quizás esté agravando la situación. Entonces, ¿con qué ritmo tengo que empezar con las obras de alcantarillado? ¿Con qué intensidad de trabajo? Si yo facilito el escurrimiento del agua seguramente estoy perjudicando a quienes estén aguas abajo”.Finalmente lo consultamos sobre la financiación de la obra y Fabio Barbero reconoció que “los presidentes comunales tenemos que ser material dispuesto para salir a solicitar a la Nación. Hemos tenido el compromiso del Ministro Buryaile para que las obras se hagan, teniendo en cuenta que son obras necesarias para un sector productivo importante”.