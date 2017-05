Motopartistas piden ayuda a Lifschitz en defensa de la industria nacional

El acuerdo entre fabricantes y gremios para producir más motos en la Argentina, impulsado por el Ministerio de la Producción de la Nación, está a punto de firmarse aunque la Cámara de Industriales de la Moto (CIMO) que preside el empresario rafaelino Héctor Chiapero lamentó que no hayan sido convocados a esa mesa de diálogo para hacer aportes. "Somos actores importantes en el mercado de la moto, creemos que deberíamos haber sido convocados para defender a nuestras empresas asociadas, la mayoría Pymes", sostuvo en una comunicación con este Diario.Ante la inminencia de la firma de ese convenio -al estilo de los ya firmados con los sectores automotriz, construcción, calzado y textil-, Chiapero busca ahora plantear la situación ante el Gobierno de Miguel Lifschitz para que intervenga en defensa de la industria nacional y de los fabricantes de partes de motos de origen nacional.En este marco, CIMO tenía en sus planes entregar en mano al propio Gobernador santafesino, el pasado lunes, una nota para solicitar su intervención. Sin embargo, Lifschitz canceló su visita a la ciudad por problemas de salud -fue intervenido el jueves último por la rotura del tendón de Aquiles en una de sus piernas- y por eso ahora enviarán la misiva a Casa de Gobierno."Hace 60 años Argentina estaba entre los 10 países del mundo que más motos fabricaba, con muy buena calidad y con una integración de partes nacionales que superaba el 90%. Aquí mismo en Rafaela había dos fábricas de motos. FAR, que fabrica amortiguadores, nació en esa época, compitiendo con otras cuatro fábricas. Llegó a producir para todos los fabricantes de motos, para el mercado de reposición y a exportar a toda Sudamérica más USA, Alemania, Holanda, España e Italia. Solo nosotros llegamos a ocupar a 153 trabajadores directos y una cifra tres veces superior en empleos indirectos", señala la nota al explicar el contexto general del sector y, en particular, de la empresa que posee en el Parque Industrial de esta ciudad.CIMO indicó que "Argentina llegó a producir 20.000 motos mensuales, hoy se venden 45.000 mensuales y se pretende llegar al millón de motos anuales". "Dado que es una tecnología de mediana complejidad, la industria local no tendría dificultad en hacer cualquier pieza de una moto de baja cilindrada. Ensamblar una moto solo ocupa 100 minutos. Entonces además de ensamblar, incorporaría muchas partes nacionales y generaría una enorme cantidad de empleos. Reactivaría muchas empresas de mano de obra intensiva, muchas de ellas en la provincia de Santa Fe", subraya.Asimismo, la entidad considera que "500 mil a un millón de motos anuales ya es una escala suficiente para que con un acuerdo sectorial impulsado por un plan de gobierno, podamos integrar con una rampa de tiempo razonable para lograr calidad y costos, hasta un 60% de integración y podamos decir sin eufemismos que la moto es nacional". Sin embargo, advierte que para alcanzar los resultados "el gobierno deberá colaborar en eliminar o al menos disminuir las asimetrías entre las empresas chinas y las nuestras como ser el nivel de impuestos".En la nota consigna que existen varias cámaras: "CAM quiere importar la moto armada completa, CAFAM que quiere importar la moto completa desarmada y con un plan de integración prometido a muy largo plazo, CIMBRA que tiene como socios armadores de motos que también están en CAFAM y algunos moto-partistas y por último CIMO cuyos socios son solo motopartistas nacionales que luchan por una integración significativa"."Desde CIMO estamos muy preocupados porque el gobierno enuncia que tiene listo el plan para el sector de la moto y los partistas somos los únicos actores que no hemos sido convocados para discutir el proyecto", lamentó la entidad que preside Chiapero. "Si no hay un plan sectorial exigido por el gobierno para generar empleo el empresario del sector toma el camino más fácil: importar y vender, así le regalamos el mercado a los empleados chinos. CIMO defiende que al menos en una moto se ocupen horas laborales mitad empleados chinos y mitad argentinos", agrega.Además, admite que "para el gobierno no debe ser fácil lidiar con la política comercial del gigante chino que busca importar materias primas con la mínima mano de obra asociada y explotar productos con máxima mano de obra asociada, también sabemos que China nos va a financiar proyectos muy importantes para nuestro país, pero no nos arrodillemos ante ellos por eso, tengamos claro que no lo hacen gratis". Al mismo tiempo, considera que "desde otro ángulo disponemos de una herramienta fundamental para la negociación que es que ellos nos compran por 10 mil millones de dólares y nosotros le compramos por 17 mil millones, una balanza muy desequilibrada a favor de ellos".Chiapero expresó que "actualmente FAR está gestionando un dumping que es una herramienta legal basada en que se están importando desde China amortiguadores a 3,5 dólares cuando sabemos que en su mercado interno se venden mucho más caros". Y que en este caso "el Gobernador nos puede apoyar este dumping en la Secretaría de Industria y así lograr que esta empresa emblemática de Rafaela continúe siendo viable".