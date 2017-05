El sector de Randazzo insiste con las PASO

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Dirigentes cercanos al exministro del Interior Florencio Randazzo ratificaron ayer que la intención de su espacio es competir en las primarias, al rechazar la propuesta de la expresidenta Cristina Kirchner de confluir en una lista única bajo su candidatura como primera senadora nacional por Buenos Aires.

"Nos parecemos con Cristina en buscar la unidad, pero no nos parecemos en la forma de buscarla", afirmó el jefe de campaña de Randazzo, Alberto Fernández, luego de que la expresidenta señalara que está dispuesta a ser candidata pero solo si se logra una propuesta de consenso, sin PASO.

El exjefe de Gabinete consideró que "la política y el voto es el camino de la corrección" de los errores y señaló: "Tenemos que unir en un solo espacio. El tema es cómo los unimos".

"Nos parece que está bien la competencia. Ellos dicen que nos ganan dos a uno. Si es así, que compitan", desafió Fernández.

Por su parte, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, aseguró que "Randazzo va a ser candidato en las PASO, está convencido de eso".

"Me parece que lo que todos los peronistas y militantes del Frente Para La Victoria tenemos que entender es que las PASO son en el marco de una ley que es muy útil para fortalecer a los candidatos y también sentimos que la gente quiere elegir los candidatos, no que los elijan los dirigentes", explicó en declaraciones a FM Blue.

El intendente de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca, a su vez, ratificó que el exministro de Transporte tiene "la certeza y la convicción de ir hacia las primarias" e indicó que "la incertidumbre está en otro lado".

"Nos parece que es una herramienta espectacular (las PASO) para poder construir una unidad que sea inteligente, plural y potente de cara a octubre para poder ganar las elecciones frente a nuestro verdadero adversario, que es Cambiemos, de quien hoy tenemos que estar atentos porque perjudica todos los días con las decisiones políticas, económicas y sociales a nuestros vecinos", agregó en declaraciones a la radio Futurock.

De la otra vereda, el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, sostuvo que la expresidenta "dio un paso más" hacia una posible candidatura y le advirtió al randazzismo que "no existe una persona que tenga mejores posibilidades para ganarle a (Mauricio) Macri la elección".

"Convocó a la unidad y claramente le está pidiendo a Randazzo que vaya en una sola lista. Creo que de acá al 24 de junio cuando cierren las listas, tal vez haya posiciones para hacer la lista de unidad", destacó el diputado en declaraciones radiales.

Por su parte, el diputado nacional del Frente para la Victoria Edgardo Depetri consideró que en Buenos Aires "nadie puede ganarle solo" a Macri, "ni siquiera" Cristina Kirchner, por lo que coincidió en la necesidad de reagrupar al campo "nacional y popular".

"No creo que nadie esté en condiciones de ganarle solo a Macri en la Provincia de Buenos Aires, ni tampoco Cristina. Entonces Cristina convoca esa unidad y esa construcción de esa fuerza política y social", señaló, en alusión a las definiciones de la expresidenta en la entrevista que brindó a la señal de cable C5N.