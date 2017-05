Tamberos preocupados por la falta de soluciones

Los productores de leche de nuestra región se mantienen en alerta por las condiciones económicas y estructurales del sector, que, como es de público conocimiento, perjudicaron a cientos de tambos en los últimos años. Preocupa en el sector la falta de respuestas por parte de los distintos gobiernos, mucho más luego que el tema haya estado en el tope de la agenda por la nueva crisis de SanCor.Hasta aquí la única medida que se destaca para el sector primario, y de manera incompleta, tiene que ver con los créditos a tasa cero que entregó la provincia de Santa Fe a los productores, situación que sigue inconclusa.Al respecto pudimos averiguar que se depositaron los fondos del financiamiento a alrededor de 519 tamberos, restando aún 800 productores. De acuerdo a algunas estimaciones de la Secretaría de Lechería se depositaron aproximadamente $ 190 millones, mucho más de los $ 150 que se anunció aportaría la provincia. Mientras tanto se siguen esperando los $ 250 que iba a adelantar la Nación, según prometió el mismísimo Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en febrero pasado.Por lo pronto la Mesa de Productores Lácteos de Santa Fe (MEPROLSAFE) solicitó a Pedro Morini una reunión urgente, con la intención de convocar también al ministro de la Producción, Luis Contigiani. Este funcionario estaría nuevamente el martes en nuestra ciudad para tratar temas industriales, por lo que podría ser una buena ocasión para continuar el debate sobre la lechería. Además se extendería la invitación a integrantes de las cooperativas.Entre los temas a desarrollar figuran SanCor CUL, que estaría recibiendo los fondos desde la Nación pero su actividad sigue siendo nula en casi todas sus unidades productivas, y la situación apremiante de otras industrias, muy complicadas en el corto y mediano plazo.Por otra parte, el 30 de junio vence la emergencia agropecuaria, por lo que se va a solicitar la posibilidad de prorrogarlo. Además se pondrán sobre el tapete las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía.También solicitarán que la Provincia interceda ante la Nación para prorrogar la retención de IVA, que se vence el 31 de mayo.Consultamos a Fernando Córdoba, titular de MEPROLSAFE, sobre la posibilidad de concretar esta reunión y el productor expresó que quieren “ver qué horizonte vamos a tener hacia delante porque esto va de mal en peor. Los tambos se siguen cerrando y tratar de generar algo entre todas las entidades. Muchas están calladas y eso genera preocupación”.Además manifestó que el sector “está muy complicado. Ni bien aparezca un poco de leche, agosto, septiembre, el precio va a bajar. No hay mercado de exportación y el consumo interno está caído. Ni bien sobre un poco de leche van a bajar el precio”.PLANTAS DE SANCORCONTINUAN EN VILOA horas de la Asamblea General de SanCor CUL, que será el martes en Sunchales, la situación en las distintas plantas de la cooperativa es incierta. Se aguardan novedades en Centeno, donde el nombre de La Tarantella, industria bonaerense, suena fuerte para hacerse cargo de la estructura. De cualquier manera, y más allá de algunas pronunciaciones de funcionarios provinciales, no hay nada oficial.Mientras tanto en Morteros la preocupación crece, al igual que en Brinkmann, donde existe riesgo de cierre por la reestructuración que lleva adelante la firma. Al menos eso adelantó el intendente de la localidad cordobesa, Gustavo Tévez, quien aclaró que la decisión se tomará tras la asamblea."Actualmente la planta está operativa y estuvo trabajando todo este tiempo que hubo problemas en otras plantas. Lo que sí sucede, es que la planta puede estar contemplada en un proyecto de reestructuración que la cooperativa encare, y que esto derive en un posible cierre de la planta industrial Brinkmann y otras cuatro o cinco, pero esto no es algo que pueda confirmarse hoy en día", explicó Tévez.Además el intendente precisó que "adelantándonos a un posible cierre estamos trabajando con nuestra comunidad para pensar alternativas, y utilizando las instalaciones de la actual planta industrial tener la posibilidad de poner en marcha un nuevo emprendimiento que amortigüe un poco la situación que significaría el cierre de la planta, que actualmente tiene 120 empleados".