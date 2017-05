Llop: “El golpe fue el resultado de los demás”

El DT de la ‘Crema’ no pierde las esperanzas aunque reconoció que los triunfos de algunos rivales directos en la lucha por la permanencia pegaron duro. Sobre el juego de mañana ante Belgrano señaló: “Es clave, necesitamos hacer un buen partido”.

El paso de la fecha 25 dejó tambaleando a Atlético de Rafaela. Si bien la derrota por 2-0 ante Lanús dolió muchísimo, ya que mereció mucho más –quizás hasta ganarlo-, los triunfos de Arsenal, Temperley y Olimpo, rivales directos de la ‘Crema’ en la lucha por la permanencia, fue lo que más dolió por barrio Alberdi. “El golpe fue el resultado, el rendimiento fue muy bueno, pero más que nada el resultado de los demás”, contó Juan Manuel Llop ayer en conferencia de prensa. Luego agregó: “El resultado de los otros equipos pegó más de lo que hicimos nosotros”, y así todo, se mostró optimista: “Lo importante es que estamos bien, que todavía tenemos un camino largo por recorrer pero el partido del domingo es clave”.

Llega Belgrano, penúltimo en la tabla de posiciones con sólo 19 puntos, pero rival al que nunca le pudo ganar en Primera División.

“Más allá del rival nosotros no variamos, mantenemos la idea. Imagino que van a jugar con 4-4-2, tienen un plantel con un potencial importante. Lo que hemos hablado es que lo más importante somos nosotros, somos el sostén de que nos podamos quedar en Primera, podemos ver como se mueven, lo que hacen, pero importa lo que hagamos nosotros”, señaló ‘Chocho’.

Desde el martes que Llop viene trabajando cuestiones tácticas y probando variantes en relación a las tres modificaciones obligadas que tendrá que hacer por la expulsión de Itabel y las suspensiones de Campi y Abero. A esto, en la semana, se le sumó la molestia de Paredes y ahora la de Leandro Díaz. Teo probó y respondió bien, al tucumano se lo probará hoy y quedará definido si está en condiciones para el cotejo de mañana.

“A pesar de todo lo importante es que estamos bien y tenemos variantes. Esperemos hacer un gran partido el día domingo que es lo que necesitamos”, apuntó el DT.

De local Atlético suma una buena racha de puntos con tres triunfos y tres empates, racha que le permitió mantener encendida la ilusión de salvación. Pero Llop le quitó ‘dramatismo’ al tema de la localía y fue realista: “Nosotros siempre buscamos ganar, no vamos a ver lo que sucede o ampararnos en la localía, local o visitante es igual, no modifica mi ecuación con respecto a lo que pueda hacer mi equipo, nuestra cancha es un poco más chica en dimensiones pero es exactamente lo mismo, más en la situación en la que estamos, lo clave es el partido que viene (Belgrano) y el otro (Godoy Cruz), siempre buscamos el resultado y tendríamos que haber ganado en cancha de Lanús”.



HOY LO CONFIRMA



Juan Manuel Llop ya tiene todo prácticamente confirmado de cara al juego de mañana ante Belgrano, resta saber cómo evoluciona Leandro Díaz, que en el cierre del ensayo futbolístico del jueves sintió una molestia en el isquio derecho y es por eso que ayer trabajó diferenciado. Hoy se lo probará y se definirá si el tucumano es de la partida en el juego ante el ‘Pirata’ o si Ramiro Costa va en su lugar. El resto, todo definido: Hoyos; Blondel, Carniello, Paredes y Ferrero; Romero, Pittinari; Gudiño, Luna y Borgnino; Díaz o Costa.

Ayer el DT confirmó que el juvenil Enzo Gaggi, mediocampista por derecha, ingresará por primera vez en la lista de concentrados.