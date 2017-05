Boudou juzgado por mismo tribunal que De Vido

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El Tribunal Oral Federal 4 salió sorteado para enjuiciar al exvicepresidente Amado Boudou por negociaciones incompatibles y cohecho pasivo, por el salvataje y compra de la exCiccone Calcográfica.Los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Pablo Bertuzzi son los integrantes del Tribunal en el que recayó la causa, tras ser elevada a juicio oral y público el pasado miércoles por el juez federal Ariel Lijo.El Tribunal 4 es el que además tiene pendiente realizar el segundo juicio por la tragedia ferroviaria de Once, en el que están acusados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y Gustavo Simeonoff, el extitular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).Ahora, el próximo paso del Tribunal será notificar a las partes para establecer si existen planteos respecto a la integración y luego se seguirá con lo que se llama "instrucción suplementaria", que es poner sobre la mesa aquello que se va a ventilar durante el juicio oral y público.Por el caso Ciccone también fueron enviados a juicio el titular de The Old Fund, el abogado Alejandro Vandenbroele; el empresario y amigo de Boudou, José María Nuñez Carmona; el exjefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri; el exjefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner y el antiguo dueño de la empresa, Nicolás Ciccone.Boudou está considerarlo autor de los delito de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública: según establece la acusación, la maniobra delictiva comenzó con la firma de un multimillonario contrato para adjudicar a la ex Ciccone Calcográfica, hoy "Compañía de Valores Sudamericana", la impresión de billetes de moneda nacional.Ese contrato se firmó en 2012 cuando Boudou ya había asumido la Vicepresidencia, y él -según la Fiscalía- "desplegó su influencia" para facilitar, las maniobras de "adquisición de la empresa Ciccone Calcográfica" y su posterior "habilitación para contratar con el Estado Nacional".Dos años antes, se habría perpetrado –según la Justicia- el cambio de manos de la exCiccone Calcográfica, al quedar el 70 por ciento de las acciones a manos de The Old Fund, cuya cara visible era Vandenbroele.En ese sentido, la sospecha es que Boudou como funcionario público se hizo a través de Vandenbroele del 70 por ciento del paquete accionario de la firma Ciccone Calcográfica y para ello "contó con la colaboración" del resto de los acusados.La causa judicial se inició en 2012 y al ser citados como testigos Ciccone y su yerno, Guillermo Reinwick, refirieron que Boudou participó de un encuentro con ellos en las oficinas del canal Telefé el 29 de julio de 2010, y luego de otro el 1 de septiembre del mismo año en el restaurante I Fresh Market,mientras se estaba definiendo la venta de la ex-Ciccone Calcográfica.