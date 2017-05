Imputan a Cano por negocios con Corea

BUENOS AIRES, 27 (NA) .- La fiscal federal Alejandra Mángano imputó ayer al responsable del Plan Belgrano, José Cano, en el marco de una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en un intento de negociado con Corea del Sur, aunque el funcionario se desligó de los hechos y sostuvo que la denuncia es "una maniobra del oficialismo tucumano".La investigación apunta a personas supuestamente vinculadas con Cano, excandidato a gobernador de Tucumán, que habrían viajado a ese país para cerrar un negocio en nombre del Estado y en el cual además se sospecha de un pedido de coimas.Fue el fiscal Guillermo Marijuan quien hizo una investigación preliminar a partir de una denuncia anónima por el viaje que encabezaron a Seúl entre el 11 y 26 de octubre de 2016 Alberto Darnay, Osvaldo Barreñada y el empresario Octavio Accardi.Darnay es en el PAMI Coordinador de Enlace con la Unidad Plan Belgrano; y el radical tucumano Barreñada, secretario general del gremio de trabajadores del PAMI: ambos cercanos al jefe del Plan Belgrano.La denuncia apunta a los delitos de defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública, a partir de la intervención de esas tres personas para supuestamente cerrar negocios en representación del Estado Nacional, puntualmente para la venta de productos al PAMI.Ante el juez Sergio Torres, la fiscal Mángano impulsó la investigación contra Cano pero también contra Darnay, Barreñada, Accardi y los ciudadanos coreanos Dae Kyu Yang y Young Sik Oh.Según estableció la investigación, la firma de convenios con empresarios de Corea del Sur implicaba montos que alcanzaban unos 300 millones de dólares y, entre otras compras a favor del Estado Nacional, había aparatos destinados al control del estado de salud de los pacientes del PAMI.En declaraciones a NA, el radical Cano sostuvo que no tuvo "ningún tipo de participación" en los hechos, que sólo conoce a Darnay y a Barreñada, y que no viajaron a Seúl en representación del Estado sino que se trató de una operación entre "privados"."No he tenido ningún tipo de participación y eso va quedar claro cuando la Justicia lo investigue. Estamos absolutamente tranquilos de que no hemos tenido ninguna vinculación con esta operación y nos hemos presentado desde el primero momento a la Justicia poner blanco sobre negro de una maniobra vinculada al oficialismo tucumano", denunció Cano.El referente radical remarcó además que "no existe ningún elemento nuevo en la causa" iniciada el año pasado, que -aseguró- "sólo busca deslegitimar y ensuciar" y aclaró: "No ha habido ningún viaje oficial del Plan Belgrano a la República de Corea, fue un viaje privado y de las personas que viajaron sólo conozco a dos"."Barreñada nunca tuvo vinculación como funcionario en mi área. Trabaja en el PAMI desde hace más de treinta años. Y Darnay, planta permanente de PAMI, coordina la acción del PAMI en diez provincias del Plan Belgrano. Fue un viaje privado", agregó.Además, en diálogo con esta agencia, el funcionario remarcó que "a partir de los requerimientos que ha hecho la fiscal quedó al desnudo una de las mentiras" de la denuncia, ya que "no hay ninguna denuncia oficial de la Embajada de Corea a la Cancillería ni al Plan Belgrano".