Dudas por el volumen del agua a evacuar

Desde el Ministerio de Infraestructura realizaron mediciones de caudal en 9 puntos del canal Vila-Cululú, 6 en la subcuenca superior y 3 después de la ruta 70. El aforo registrado justamente en el paso del agua sobre la ruta provincial, que entrega un dato clave respecto del agua que baja desde Córdoba, marca que el pico máximo se dio el 5 de enero, cuando pasaron 12 m3 por segundo. Desde el 3 de abril hasta el 5 de mayo, último registro, el caudal bajó de 5,12 a 1,98 m3/s.Por lo pronto muchos productores aseguran que no es totalmente correcta esta medición ya que la referencia de la ruta 70 no es totalmente precisa. Los vecinos de la zona aseguran que en los momentos más críticos el agua entraba a campo traviesa, a lo largo de más de 4 kilómetros del interprovincial, situación que no fue medida. Por lo tanto habría un volumen muchísimo mayor a lo que dan sus puntos de medición.Es por eso que afirman que la ruta está haciendo un dique fenomenal. Esto fue expuesto por un productor a los profesionales del área de Recursos Hídricos, quienes manifestaron que se va a trabajar en el alcantarillado correspondiente para amortiguar los anegamientos. De cualquier manera si la canalización aguas arriba no es efectiva, el agua seguirá bajando a través de los campos.