Argentinos en primera fila

El sistema de inversión de puestos por la cual el WTCC diagrama la grilla de la primera carrera de su fin de semana benefició a Néstor Girolami (Volvo) y Esteban Guerrieri (Chevrolet). En lo que fue el segundo día de actividad de la cuarta fecha en el circuito Nordschleife de Nürburgring, la dupla argentina finalizó la clasificación en el 9° (Guerrieri) y 10° lugar (Girolami) respectivamente, por lo que el cordobés se adueñó de la “pole position” para la competencia de apertura, en la que compartirá fila con el porteño. La clasificación (y por ende el mejor puesto de salida de la carrera principal) fue para Norbert Michelisz (Honda), que empleó 8m38s072 para recorrer los poco más de 25 kilómetros del exigente trazado alemán. A 5s617 concluyó Guerrieri, mientras que Girolami fue 6s558 más lento que el húngaro. Este sábado, desde las 7 hora argentina, se iniciará la primera exigencia, mientras que a partir de las 08:45 comenzará la segunda. Ambas, a tres vueltas.Finalizó en Indianápolis la cuarta fecha de la Indy Lights, donde Nicolás Dapero completó su primera competencia en el mítico óvalo. La Freedom 100 (la misma que ganara Esteban Guerrieri hace cinco años) tuvo su disputa, como es habitual, el viernes previo a las Indy 500. El piloto del Juncos Racing partió desde el 14° y último lugar, posición que rápidamente dejó atrás en el primer giro por toques ajenos. Así, se acomodó en el 12° puesto, en el que terminó viendo la bandera a cuadros tras 40 vueltas, completando una exigencia donde no tuvo mayores inconvenientes. El vencedor fue Matheus Leist (Carlin), que lideró de principio a fin. La próxima fecha de la categoría será en Road America, entre el 23 y el 25 de junio.El italiano Valentino Rossi, tercero en la clasificación del Mundial de MotoGP, abandonó este viernes el hospital de Rimini (noreste de Italia) en el que ingresó el jueves tras un accidente durante un entrenamiento de motocross, publicó el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport. Según La Gazzetta, el piloto italiano se sometió a exámenes médicos de control tras haber pasado la noche y el principio del día en observación. Las pruebas no revelaron nada y Rossi "fue autorizado a volver a su casa". El piloto, de 39 años y nueve veces campeón del mundo, se lesionó durante una reunión de motocross celebrada en Mondavio, cerca de Rimini, y sufrió "un traumatismo torácico y abdominal", anunció su equipo. Yamaha había precisado que Rossi se iba a someter a nuevas pruebas médicas este viernes y si son positivas podría abandonar el hospital durante la jornada. Rossi, que se cayó en el último Gran Premio, en Francia cuando luchaba por la victoria con su compañero español Maverick Viñales, no debería tener problemas para participar la próxima semana en el Gran Premio de Italia, en Mugello.