Macri inauguró obra en Lomas de Zamora

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que su gestión busca "hacer, cumplir, decir la verdad" y citó al ex mandatario Juan Perón al plantear "que cada argentino contribuya por lo menos con lo que consume", al inaugurar una etapa del viaducto del Puente La Noria en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

"Como decía el General, que cada argentino contribuya por lo menos con lo mismo que consume, yo digo con más de lo que consume", afirmó Macri.

El jefe de Estado aseguró que en el país se recuperó "la fe de que las cosas se pueden hacer" y pidió tener "la confianza que tiene el mundo en nosotros".

Macri se pronunció así durante un discurso que dio acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

Por su parte, Vidal afirmó durante su discurso que la energía de Macri y todo el equipo de gobierno "esta puesta" en realizar obras y "no en la chicana, en la discusión vacía, en ver de quien es la culpa" y agregó que esa "energía" apunta a "transformar la vida de la gente", tras sostener que "para eso estamos acá trabajando como empleados de los vecinos", enfatizó "eso es lo que somos".

La mandataria, además, consideró que "detrás de cada una de estas obras hay un beneficio concreto para los vecinos", y dijo: "créanme que la energía del presidente y del jefe de gobierno está puesta en realizar obras para la gente".

El Jefe de Estado, luego de las palabras de Vidal, se remitió a Perón al hablar de la importancia de "construir" el país, y en ese sentido pidió que "cada argentino se esfuerce por aportar lo mejor que tenga de sí", y consideró que "eso hará crecer al país".

Además, sostuvo que de ese modo "nos vamos a ir todos para arriba y habrá más oportunidades de progreso para todos".

En ese sentido, sostuvo que "una obra genera futuro cuando se termina" pero aclaró que durante el desarrollo de la misma se genera "trabajo del bueno, no del clientelismo, no del que no contribuye a nada, sino que aporta al resto de la sociedad". Macri se comprometió además a regresar en septiembre al lugar "para inaugurar la otra mano" de la obra .