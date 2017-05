Igualdad de Independiente

Aldosivi de Mar del Plata e Independiente de Avellaneda igualaron en cero, al término de un discreto encuentro disputado anoche en el estadio "José María Minella", en el encuentro que abrió la vigésimo sexta jornada del torneo de Primera División. El elenco de Holan dominó casi todo el desarrollo pero chocó contra su propia impericia y con un adversario programado para defender que le cerró todos los caminos. Este punto le sirve más al Tiburón, que debe sumar para escaparle al descenso y que venía de vencer a San Lorenzo, que al Rojo, que no pudo achicar la ventaja con el puntero Boca pese a que tiene un partido menos -ante Defensa-. Ahora, los Diablos (45 puntos) quedaron a 7 del Xeneixe.Boca, único líder del torneo de Primera División, intentará hoy dar otro paso hacia el título cuando visite a Huracán de Parque Patricios, preocupado por no poder despegarse de la lucha por la permanencia, en la continuidad de la vigésima sexta fecha. El encuentro se disputará en el estadio "Tomás Adolfo Ducó" a partir de las 19:30 con arbitraje de Darío Herrera y televisación de Canal 13. El "Xeneize", que viene de vencer a NOB, con 52 puntos es el puntero del campeonato, con una ventaja de 4 sobre River -que tiene un partido menos- y 6 de San Lorenzo, cuando quedan 15 unidades en juego para la mayoría de los equipos. En tanto, el Globo viene de caer ante el Rojo y de los últimos 18 puntos sólo consiguió 4, por lo que se acercó peligrosamente a los cuatro últimos lugares de la tabla de promedios.En tanto, San Lorenzo, que viene de caer sorpresivamente ante Aldosivi, visitará a Racing, en el cual buscará regresar a la victoria para no alejarse del líder Boca y se medirá ante un rival al que le urge volver a ganar y que no tendrá en sus filas a Agustín Orion. El encuentro se jugará a partir de las 21:15 en el estadio Presidente Perón, será arbitrado por Patricio Loustau, irá televisado por Telefe, y al mismo el elenco de Avellaneda arriba tras sufrir dos derrotas consecutivas como visitante ante Independiente y Rosario Central.En los demás encuentros, Newell's, que suma 3 caídas seguidas, recibirá a Olimpo de Bahía Blanca en un partido que se jugará a puertas cerradas, en el que buscará regresar a la victoria para no alejarse de la cima ante un equipo que llega en alza. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17:15 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, será controlado por el árbitro Jorge Baliño, e irá televisado por la TV Pública.Además, Colón buscará volver al triunfo cuando reciba a un Gimnasia y Esgrima La Plata, necesitado de victoria. El partido se iniciará a las 14 en el estadio Brigadier General Estanislao López, será controlado por el árbitro Andrés Merlos, irá televisado por Canal 9 y al mismo el elenco santafesino arriba tras perder en su visita a Temperley.En tanto, Banfield recibirá a Temperley en el que buscará volver a ganar ante un equipo que intentará ilusionarse con salir de la zona de descenso. El encuentro se disputará a las 16:15 en el estadio Florencio Sola, contará con el arbitraje de Fernando Espinoza, irá televisado por Canal 9. Mientras que en un duelo de necesitados, Sarmiento se juega sus últimas fichas en la lucha por la permanencia en su visita a San Martín de San Juan, desde las 19:30 en el estadio "Bicentenario", con el arbitraje de Facundo Tello y por la TV Pública.