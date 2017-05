Cristina confirmó que si es necesario será candidata

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La expresidenta Cristina Kirchner confirmó anoche que "si es necesario" será candidata en las próximas elecciones legislativas pero en un marco de unidad, sin competencia en las primarias con el exministro Florencio Randazzo. "Si es necesario que yo sea candidata para darle mayor cantidad de votos a este proyecto lo soy, pero si hay otro candidato que puede garantizar el triunfo y garantizar que puede ponerle límites al Gobierno y que cuando se sienten en las bancas voten como tienen que votar y no los corran con amenazas, bienvenido sea", sostuvo.En una entrevista que concedió al canal C5N, Cristina Kirchner marcó además la "necesidad de construir una propuesta de cara a la sociedad que garantice que se le pongan límites" al Gobierno de Mauricio Macri, el que -aseguró- montó una "formidable estafa electoral" y "mintió" en la campaña de 2015. "Si la mayoría de los dirigentes cree que hay otro candidato mejor... Yo no voy a pelear con nadie. No voy a ser un obstáculo", insistió al desestimar la posibilidad de aceptar la competencia con Randazzo en las PASO en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, advirtió que "introducir hoy una pelea interna ante esta situación que esa viviendo el pueblo marca que vamos por el mal camino" y agregó, respecto a Randazzo: "¿Debería ir a hablar mal de quien fue mi ministro durante 8 años? ¿Eso hablaría bien de mí?".Sin embargo, y ante una pregunta no descartó la posibilidad de reunirse con Randazzo, al señalar: "yo no descarto reunirme con nadie". Durante la entrevista, que se extendió por una hora y media en el Instituto Patria, hasta donde llegaron cientos de militantes de La Cámpora para acompañarla, la exmandataria sostuvo además que tiene la "responsabilidad histórica" de convocar a "la mayor parte de los argentinos al reagrupamiento del campo nacional y popular" para evitar que la situación en la Argentina "se desmadre"."La inequidad genera violencia y esta situación yo ya la viví: no quiero pibes que salgan de caño porque no tienen oportunidades. Necesitamos revertir esta situación", apuntó. Al respecto, sostuvo que teme que "la dinámica que está tomando el ajuste no pueda ser reencauzada" y remarcó: "Necesitamos imperiosamente los argentinos encontrar coordenadas, que pasan hoy por ordenar la economía". Indicó en este camino que "hay que revisar la deuda, que ronda los 97 mil millones de dólares", ya que "con este nivel de endeudamiento se van a tomar los recursos de todos los jubilados" y, en este camino, cuestionó que senadores de su sector político "no han estado a la altura de las circunstancias para revocar leyes que han perjudicado al pueblo"."Son dólares que están para financiar el déficit y la bicicleta financiera", señaló Cristina Kirchner, que además reclamó la declaración de la emergencia laboral, tarifaria, alimentaria y farmacológica en la Argentina."El Gobierno está protagonizando una formidable estafa electoral. Está haciendo todos lo contrario a lo decían que iban a hacer. Se rompió el contrato electoral, decían que no iba a haber tarifazo, que no se iba a devaluar, que nadie se iba a sentir perseguido y que lo bueno se iba a mantener...", sostuvo. En ese orden, sostuvo que "Las Lebacs son una timba financiera que llevo a pagar 38% de interés" y que , eso destruye a la Industria Argentina".La exmandataria señaló incluso que Cambiemos "mintió" en la campaña y agregó: "Si nosotros hubiéramos mentido seguramente hubiéramos ganado" las elecciones.