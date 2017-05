Soffietti: "la gente pide agua, seguridad y gas"

Con gran expectativa y con un fuerte apoyo en su flamante sede de calle San Martín, el precandidato al Concejo Municipal por el Movimiento de Articulación Popular (MAP), Juan Soffietti, realizó una tallarinada y una peña familiar a modo de lanzamiento del espacio que competirá en las elecciones primarias de agosto y en las generales de octubre.En una jugosa introducción, el docente fue enumerando los puntos por los cuáles quiere ser uno de los concejales de la ciudad, destacando la idea de armar el espacio y recibir a la gente, para poder ir abordando cada una de las falencias que existen en la ciudad. "Han sido fundamentales los comentarios de la gente, sobre que los concejales no están en los barrios salvo en períodos electorales, para que decidamos avanzar con nuestro proyecto", dijo en primera instancia.Con clima festivo por el aniversario de la Revolución del 25 de Mayo y en medio de las escarapelas, Soffietti se mostró como el anfitrión de la nueva sede del MAP, que fue acondicionada por los propios adherentes al proyecto y donde desde las 10 siempre había un mate a mano y tortas fritas para quienes llegaban temprano. Después fue el turno de la rueda de prensa para, a partir del mediodía, largar con los tallarines, la música y la actuación de artistas populares en el marco de la Peña Familiar.Soffietti ha ido creciendo dentro de la CTA Castellanos y junto a su compañera, Cecilia Nava, quieren ocupar un espacio aún más grande dentro de la ciudad. Para eso, vienen trabajando con un grupo importante de jóvenes desde hace años, en los barrios más carenciados, aportando en la alimentación de muchos chicos que no tienen para comer.Con respecto a las obras que aún la ciudad no tiene, y sobre ese punto dijo que "una obra no depende del Concejo, pero el concejo sí puede acompañar las gestiones que haya que hacer a nivel nacional o provincial para conseguir los recursos para que esas obras se hagan", dijo.Por otro lado, Soffietti -quien es profesor universitario- dijo que la gente pide básicamente tres cosas: agua, gas y seguridad. En ese sentido, dijo que a menudo se encuentra dialogando con los vecinos para escucharlos y poder darles una mano: "A partir de esto empezamos a elaborar esto de ser concejales de calle para oponernos a la idea de concejales de Gabinete que es lo que hay actualmente. Lo que la gente dice tampoco es una ciencia oculta, es que falta seguridad, que falta agua y por supuesto el tema del gas que se presenta como un inconveniente a esta altura y con las dimensiones de la ciudad en sí".Además, dijo que "como concejal vamos a insistir en que todas esas gestiones se hagan en tiempo, forma y enérgicamente. El compromiso más grande del concejal es estar atento a esa temperatura que de alguna manera plantean los vecinos y vecinas" destacó Soffietti.Sobre la decisión de no alinearse en algún partido específico, enfatizó que "lejos de desconocer nuestra historia y tradiciones, hemos evaluado que hubo mucha tirantez entre las oposiciones de macrismo - anti macrismo o kirchnerismo - antikirchnerismo, por eso hemos decidido desvincularnos de esa tensión nacional, que tiene que ver con nuestra ciudad, pero que no puede ser lo única traza que defina un espacio político".Vale mencionar que se esperaba la presencia de José Tessa, el histórico dirigente del gremio docente de Amsafe y referente del espacio, pero por cuestiones personales, no pudo estar presente, a la vez que el clima no ayudó teniendo en cuenta la niebla y la llovizna de la mañana tornaban adversas las condiciones climáticas para viajar.