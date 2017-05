Panorama político

UNRAF: BUSCAR

EL EQUILIBRIO

El Colegio de Arquitectos formuló algunas objeciones al acuerdo que estaba avanzando para conseguir un terreno de 10 hectáreas al lado oeste de la ruta 34 -sector antes de comenzar la zona de quintas-, producto de una cesión de 14 hectáreas interiores de un grupo familiar a otro de igual composición propietario de las 10 hectáreas aludidas, a cambio de la autorización de urbanización de 200 hectáreas, que compensarían el terreno que se cede. Los arquitectos objetan esa medida, sosteniendo que la urbanización debe ser de sólo 66 hectáreas, para evitar el desequilibrio que se podría producir en el ejido urbano, al volcarse tan extensamente hacia el suroeste.

Lo que realmente importa, es que no se frustre este acuerdo, salvo que alguien pueda obtener una alternativa de parecidas características y más ventajosa, ya que este lugar al costado de la ruta e integrada totalmente a la zona urbana es inmejorable para el complejo universitario.

Las negociaciones están plena marcha, quedando algunos encuentros por delante para tratar de buscar una salida, que en principio deberán partir de las 200 hectáreas propuestas a las 66 que dice el Colegio. En el medio, queda una franja muy amplia sobre la cual avanzar, siempre y cuando existe disposición de las partes.

Más allá de todo, y con sospechas absolutamente despejadas, lo que se pretende es que haya equilibrio y esta propuesta pueda consolidarse.

TANDEM PARA

EL OFICIALISMO

La fotografía principal del acto de la inauguración de luz, pavimento y otras obras en barrio Italia, realizado el domingo pasado en ese sector de la ciudad, fue a la vez una confirmación para las candidaturas a concejales por el PJ oficialista, es decir, el que gobierna la ciudad.

No es novedad, pues se viene hablando desde hace rato sobre la médica Brenda Vimo, subsecretaria de Salud, y el edil Jorge Muriel -que buscará renovar mandato-, pero esto fue una especie de ratificación, apareciendo sus rostros bien en primer plano -junto al intendente Castellano-, acompañados también por los funcionarios Sebastián Ballina y Eduardo López, quienes tal vez tengan también algún protagonismo en las candidaturas, aunque más abajo en la lista. Por supuesto nada hay definido todavía, más si hablamos de quien va primero y quien segundo, pero la cuestión estaría decidida entre Vimo y Muriel, así o a la inversa, está por verse. De eso, según lo confirman casi todos, no quedan dudas. Muriel dejó bien claro desde hace tiempo su intención de aspirar a un nuevo mandato, en cambio Vimo recibió el ofrecimiento por las buenas posibilidades de acercamiento con la gente que le permite estar al frente nada menos que de un área sensible como salud.

Aunque se hacen cálculos que dan prácticamente segura la incorporación de ambos al CM, incluso aspirándose a una tercera banca, según vayan las cosas en la campaña, recordándose que se incorporarán 5 nuevos ediles, lo que se deja trascender -esto sí muy a nivel versión- es que cabeza de lista podría ser Vimo, repitiendo la experiencia cuando se ubicó en ese lugar a otra mujer, la desaparecida y bien recordada Chany Fontanetto. Pero claro, todo está todavía por verse, mejor dicho por conocerse, un secreto bien guardado en la cabeza del intendente. Al igual que el resto que completará la lista de candidatos, tema sobre el cual se está trabajando, por decirlo de alguna manera.

¿Mediciones? Las hubo, tanto de posibles aspirantes del justicialismo como del resto de fuerzas, aunque para consumo interno, con escasas filtraciones. Pero con alguna que otra sorpresa bastante importante.

BOUTIQUE

Con ese término calificaron a la renovada sede del Partido Justicialista de nuestra ciudad, ubicada en el local de bulevar Lehmann. Es que el remozamiento que se hizo tanto en el exterior -a la vista de todos- como en el interior del mismo -para los compañeros-, lo dejó tan bien, tan prolijo, que por eso lo calificaron como "la boutique del peronismo".

En este tiempo será cuando esas instalaciones serán utilizadas con mayor asiduidad, con elecciones en proximidad: agosto primarias, octubre generales. Luego, será la despedida hasta 2019, ya que sin comicios de por medio las actividades se vuelven muy espaciadas.

BOMBOS Y UNA OLLA

POPULAR EN OFERTA

Muchas veces cuesta explicar cómo se producen ciertas situaciones extremas, en materia de reclamos y exposiciones públicas, organizadas para llamar la atención. Y también suelen aparecer las explicaciones. Parte del personal de este Diario realizó el domingo un cese de actividades en reclamo por el atraso en el pago de los salarios y el desdoblamiento en dos -o tres veces como lamentablemente ocurrió en el mes de marzo- como se lo viene haciendo desde hace tiempo. Una aspiración legítima que no merece objeciones, siendo un problema al que se procura buscar soluciones, aunque sin recurrir a la reducción de personal (entiéndase despidos), como nunca ocurrió en los casi 97 años de vida de la empresa, frente a situaciones financieras complicadas, como también las hubo otras veces.

Lo curioso del caso, y que llama poderosamente la atención, poniendo de relieve la forma en que gente extraña toma parte en esta clase de situaciones puntuales, fue el ofrecimiento realizado a quienes tomaron la medida de fuerza y que la publicitaron por las redes sociales y algunos medios de la ciudad, de darle mayor volumen y sonoridad "si querés con dos llamados te organizo una murga y un guiso", añadiendo además "tienen que agregarle algo de zurdaje". Un ofrecimiento realmente notable, más aún cuando fue formulado por un periodista de la ciudad, de baja monta es cierto, de esos que después ponen rostro de circunstancia cuando tienen que presentar alguna nota de cierto compromiso, y tratan de mostrarse como en realidad no son. Este ofrecimiento es el que lo pinta y describe de cuerpo entero.

Lo expresado no es queja ni nada que se le parezca -pues cada uno puede actuar, y más que eso pensar, como se le ocurra- sino sólo información.

Así que quien lo requiera, hay disponibilidad de murga, guiso y barullo. Se consigue con dos llamados.