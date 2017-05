Carta del Papa a Milagro Sala

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El Papa Francisco le envió una carta a la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, en la que afirmó que comprende "su dolor y su sufrimiento" y deseó que "todo se resuelva bien y pronto". "Sé que el momento por el que está pasando no es fácil. Me he informado de algunas cosas y comprendo su dolor y su sufrimiento. Quiero asegurarle que la acompaño con mi oración y los deseos de que todo se resuelva bien y pronto", manifestó el Sumo Pontífice.La misiva del Santo Padre, fechada el 5 de mayo, fue en respuesta a una carta que le había enviado tiempo atrás la referente del Frente para la Victoria que se encuentra detenida desde comienzos de 2016 en el Penal de Alto Comedero, ubicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy.Sala enfrenta varias causas en su contra por presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. "Le aseguro mi oración y mi cercanía y, por favor, le pido que no se olvide de rezar por mí. Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide", finalizó Francisco la carta enviada a la diputada electa del Parlasur. Tras recibir el texto firmado por el Papa, Milagro Sala manifestó: "Estoy muy emocionada", según indicó la agrupación Tupac Amaru a través de su cuenta de Twitter.La dirigente social está detenida desde enero de 2 016 en el Penal de Alto Comedero, luego de que la Justicia dictara la prisión preventiva por "tumultos" e "instigación a cometer delitos", a lo que después se le sumaron otras causas. En diciembre del año pasado fue condenada a tres años de prisión en suspenso por "daños agravados" cometidos durante un escrache de la Tupac Amaru realizado en 2009 contra el entonces senador radical y actual gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales.La Cámara Federal de Casación Penal fijó una audiencia para el próximo 1 de junio a partir de la cual definirá si confirma o no esta pena en suspenso. En tanto, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria ratificó hoy que "sigue vigente" su reclamo al Gobierno por la liberación de la líder de la Tupac Amaru a la que el año pasado catalogaron de "arbitraria".