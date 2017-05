Ricardo Darín: "me encantan los villanos"

CANNES, Francia, 26 (AFP-NA). - Ricardo Darín salta de la comedia al drama y al thriller con la misma facilidad con la que sonríe, pero el actor argentino todavía tiene un papel pendiente, el de "villano".Darín efectuó una visita relámpago al Festival de Cannes para presentar su último filme, "La Cordillera", de Santiago Mitre, que compite en la sección paralela "Una cierta mirada".-Es la esencia de lo que me ha venido ocurriendo. Me dejo abrazar por proyectos que sean interesantes, más allá del género. Pero me encantan los villanos, esos que entran a mitad de la película y se roban todo... pero normalmente no soy convocado para este tipo de roles. ¡Ojalá! Aunque lo que me atraviesa en realidad son las comedias, me gustaría que se presentaran más.-Con naturalidad. El desafío más grande con un rol de poder, ya sea un político o un empresario, es no dejarte arrastrar por la sobreactuación. Nuestra fantasía como ciudadanos comunes es que en esos lugares de poder esos tipos hacen y deshacen, y a lo mejor no es tan así. También deben tener miedo, frío, les debe doler el estómago o deben tener problemas con su hija (como es el caso de "La Cordillera")".-Rodar con Farhadi es un desafío. Allá voy. Para mí es una experiencia inédita trabajar con un hombre como él, junto a Penélope y Javier. Todos estamos yendo hacia él en forma absolutamente confiada y entregados. La película (que empezará a rodarse en Madrid en agosto, NDLR) será un drama, del que sé muy poco en realidad. Con mi hijo (Chino Darín, también actor, NDLR) he conformado una productora de cine en Argentina. Nos llegan proyectos de todos lados. Estamos lidiando precisamente con eso y armando nuestros propios proyectos. Supongo que en el futuro tendremos mucha tela para cortar. También estoy en el teatro, en Buenos Aires. Por eso solo me quedo en Cannes dos días. Estoy actuando en la obra "Escenas de la vida conyugal" con Erica Rivas. Luego vamos a hacerla en España, en Barcelona, Madrid y Bilbao.-Es una abstracción, hay una gran intención de fraternidad y de buenos intentos. Vamos en buen camino, pero todavía no se ha cristalizado, no podemos hablar de industria iberoamericana como tal. "La Cordillera" (en la que también aparecen los actores chilenos Paulina García y Alfredo Castro, y la española Elena Anaya, NDLR) es una muy clara intención de muestra de posibilidades.