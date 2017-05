Golear y esperar

La Selección Argentina Sub 20 buscará este viernes conseguir una goleada contra Guinea, en Jeju, para darle vida a sus escasas opciones de clasificar a octavos de final del Mundial de Corea del Sur, luego de haber perdido en las dos primeras fechas. Después de las derrotas ante Inglaterra (3-0), y Corea del Sur (2-1), a la Albiceleste no le sirve otro resultado que no sea el triunfo ante el combinado africano y necesita que sea por un margen elevado de goles. A partir de las 8 (hora argentina), los hombres de Claudio Ubeda saldrán a la cancha sabiendo que no podrán en ningún caso ser segundos del Grupo A, liderado por Corea del Sur con 6 unidades, y seguida de Inglaterra con 4. De esta forma, la única esperanza de los argentinos es acceder a la ronda de octavos como una de las cuatro mejores terceras. De otra forma, Argentina dirá adiós al torneo a primeras de cambio, al igual que ocurriese en el Mundial precedente, en 2015.