Pende de un hilo la detención de Centurión

El fiscal Alejandro Ruggeri consideró ayer que en la denuncia por violencia de género presentada por Melisa Tozzi contra el futbolista Ricardo Centurión, "no hay elementos en la causa en este momento que ameriten que pida la detención" del jugador de Boca. "No es que no le crea a la denunciante -agregó-. El tema es a veces de qué manera podemos demostrar lo que la víctima dice. Tengo que reunir los elementos de prueba que ameriten que la denuncia tiene el suficiente volumen de prueba", dijo Ruggeri, titular de la UFI 10 de Quilmes, especializada en violencia de género.Melisa Tozzi, la joven que denunció a Centurión por violencia de género, advirtió que la adicción al alcohol "puede arruinarle la carrera" al futbolista, para quien hoy el abogado que la representa pedirá la detención."Es una excelente persona, pero necesita ayuda", advirtió la joven, expareja del delantero, a quien denunció en una comisaría por haberla golpeado en dos oportunidades. También la madre de Centurión habría amenazado a la expareja del jugador. (NA)