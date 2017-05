Centurión no jugará más en Boca

"El tema extrafutbolístico en algún momento afecta a lo que hace en la cancha. Encima tuvo la mala suerte de lesionarse en los momentos decisivos del torneo. Nadie duda de su capacidad y de lo importante que puede ser para Boca, pero invertir tanto dinero en él es un riesgo. Hay que ver cómo termina el torneo", le comentó a Clarín un directivo de Boca Juniors, dejando en claro cuál es la postura del club ante un nuevo hecho que sacude la vida privada del futbolista.

Y el dirigente agregó "es un gran jugador pero Boca no puede permitirse ese tipo de conductas. Está haciendo todo lo posible para que no lo compremos".

¿Cuánto tendría que desembolsar Boca por el pase de "Ricky"? Nada más y nada menos que seis millones de dólares. Aunque para esta decisión todavía hay tiempo, los dirigentes xeneizes ya tienen decidido prescindir del exRacing y, como primera medida, lo sancionarían económicamente.

UNA DENUNCIA

Este último hecho que sacudió la vida de Centurión tomó relevancia el 17 de mayo pasado, cuando Melisa Tozzi se presentó en la Comisaría de la Mujer y Familia de Quilmes y denunció al futbolista por violencia de género.

"Mi presentación surgió por distintos estados de ebriedad y porque no entiende que ya no quiero estar más con él. Se pone muy agresivo. No fue siempre violento pero este es el segundo episodio. Hubo golpes y maltrato psicológico. Me astilló tres dientes y me ahorcó", aseguró la exnovia del jugador.

Por lo pronto, el juez Marcelo Javier Goldberg emitió una orden de restricción perimetral para el jugador y también para su madre, en este caso a través de mensajes de texto.

La medida es por tiempo ilimitado y la Justicia determinará si el caso llega a juicio.