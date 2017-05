Patria y memoria

A 207 años de la Revolución de Mayo que significó el acontecimiento que dio origen a la Patria, aún han quedado muchas cosas por aprender, trasladándose en el tiempo situaciones que también se dieron en aquellos comienzos, cuando prevaleció el ímpetu y la decisión de algunos de los patriotas, pero debiendo imponerse al pensamiento de otros que no tenían el mismo entusiasmo y convicción por alcanzar la libertad plena y comenzar a desandar el camino como Nación libre y soberana.Hubo es cierto, factores y circunstancias externas que impulsaron la toma de la decisión del 25 de mayo de 1810 de formar gobierno propio, pues por entonces la amenaza también se cernía sobre Europa por el avance de Napoleón. La Revolución de aquella histórica fecha y los patriotas que la impulsaron guardan un mensaje para todos nosotros que mantiene la fuerza de la vigencia y la potencia de la historia: trabajar con honor, responsabilidad y sacrificio por nuestro suelo, por nuestra sociedad, por nuestro presente y por nuestro futuro, especialmente por esto último, pues el mensaje no parece haber prendido con la fuerza necesaria para ser transmitido a través del tiempo ya que han pasado más de dos siglos y hoy, vemos con el sabor amargo de la frustración, que disputas y luchas internas han recrudecido con intensidad, reiterándose a lo largo de las épocas, pero pocas veces antes con la actual intensidad, expuesta con esta denominada grieta que divide a los argentinos, postergando una vez más el gran objetivo del despegue que debe tener la Argentina, por el que tantas veces hubo proclamas, pero no hechos con la energía y firmeza suficientes para plasmarlos en realidad. Y en el medio, toda una sucesión de desencuentros convertidos en, muchas veces, insuperables escollos para un avance firme y decidido.Tal vez no haya prendido del todo la concientización sobre el verdadero sentido nacional que indefectiblemente debe prevalecer en todo el conjunto, para ir superando todas las dificultades acumuladas en tan extenso trayecto. Mariano Moreno, uno de aquellos próceres, además creador de "La Gazeta" e identificado con el periodismo, decía "El pueblo no debe contentarse con que seamos justos, sino que debe tratar de que lo seamos ferozmente. Porque defender lo de todos es defender lo nuestro…” Ojalá esta fecha sirva para profundizar reflexiones por la enorme tarea y valiente decisión de aquellos gestores de un acto que significó, nada menos, que el nacimiento de la Patria, que hoy nos sigue esperando le demos algunas respuestas que han quedado pendientes.Se trata esta fecha patria, como todas las que se enmarcan en los diversos acontecimientos que conformaron la base de la Nación, de un patrimonio de todos, absolutamente sin exclusiones. Mucho menos aún de un gobierno, la Patria como tal es de todos nosotros, siendo tal vez tiempo que se entienda de esa manera, para que de una vez por todas hagamos realidad el objetivo de la consolidación definitiva de la Argentina entre los grandes países del mundo.Existen valores que han quedado chamuscados por el paso del tiempo, y que deben ser rescatados como el patrimonio más valioso recibido de aquellos orígenes de libertad irrestricta y afianzada, pero con otras que quedaron a medio camino, deshilachadas por tantos roces y tantas diferencias que entorpecieron el objetivo de la unidad, aún dentro de las diferencias.Uno de esos grandes objetivos, como lo marcó claramente Domingo Faustino Sarmiento, fue la educación, a la que vemos hoy con resultados frustrantes en la mayoría de los alumnos, con un retroceso tremendo, y también con responsables en todos los niveles que sostienen una puja sin sentido, mechada por problemas externos a la esencia misma de la educación. Debemos por lo tanto ser protagonistas de un proceso transformador con la educación como sostén. Una sociedad avanza y se consolida a partir de las concreciones que se tienen en la educación, por que la educación no solo está en la escuela, con ella sueños de un país mejor para todos.Recordemos hoy a todos los protagonistas de la Revolución de Mayo y que permanezcan como razón del ejemplo a seguir, pues el rumbo lo dejaron bien marcado.