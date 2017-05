La obra de refuncionalización del Vila-Cululú costará $ 350 millones

Ayer por la tarde el Nodo Rafaela, Región 2, fue sede de la presentación que funcionarios del Ministerio de Infraestructura y Transporte de Santa Fe realizaron para informar sobre el avance de las obras hídricas en la región y en la provincia, luego de la crisis de abril. La reunión estuvo encabezada por el Ing. Juan Carlos Bertoni, Secretario de Recursos Hídricos, y contó con la disertación del Ing. Norberto Gandolfo, entre otros profesionales.Estuvieron además el diputado Omar Martínez, el senador Alcides Calvo, la concejal Natalia Enrico, el coordinador del Nodo Pablo Pinotti y varios presidentes comunales.En la ocasión se explicó en detalle las tareas que se llevarán a cabo para reacondicionar el canal Vila-Cululú, desde el límite provincial hasta su desembocadura en el río Salado. El mismo tendrá un costo estimado en $ 350 millones y se trabajará sobre una extensión de 100 km.Fue una reunión extensa, en la cual además de las especificaciones técnicas se contestaron las preguntas de los presentes, representantes de entidades del sector agropecuario y productores de la zona en general. Se reconoció que en las últimas semanas, tal como lo denunciaron los vecinos de la región, detectaron trabajos espontáneos, sin la coordinación de la Secretaría. De cualquier manera aseguraron haber intervenido oportunamente hasta comenzar con las tareas generales para la cuenca.EL PROYECTOEl Ing. Norberto Gandolfo se encargó de dar precisiones sobre el plan de reacondicionamiento del canal Vila-Cululú, que incluirá distintos tipos de intervenciones. Se enumeran entre los trabajos la limpieza del canal Cañada Sunchales en el tramo Canal Vila Cululú – Unión Canal Urbano Norte y Sur, limpieza canales urbanos norte y sur en el distrito Sunchales, limpieza canal Vila-Cululú en el tramo comprendido en la denominada Loma de Bigand.También la construcción de un aliviador sobre el canal en la intersección con la Ruta Provincial N° 70 y el reacondicionamiento canal secundario Bauer y Sigel en el Bajo de Pansa.Se prevé la construcción de una compuerta en la variante Bajo de Ricci (sobre el canal Vila-Cululú) estando aún en proceso de definición su ubicación.Por otra parte se procederá al reacondicionamiento canal Bajo de Pansa en el tramo del Canal Secundario Bauer y Sigel, sobre el Camino Interprovincial Santa Fe – Córdoba, y el alteo camino interprovincial Santa fe – Córdoba, en el tramo sobre la Ruta Nacional N° 19 y Ruta Provincial N° 70, que está en marcha desde hace muchos meses.Se incluyen en estas tareas además trabajos en las Rutas Provinciales 10, 80-S, 13, Ex 280-S y 81-S. También se intervendrá en los Ferrocarriles Belgrano y Nuevo Central Argentino.Se trabajará en 31 alcantarillas, 25 sobre caminos rurales y 6 en caminos Privados.Todo esto va a demandar alrededor de $ 350 millones, abriéndose en este caso una nueva incógnita: su financiación. Si bien el gobernador Miguel Lifschitz ha declarado en repetidas oportunidades que está la “decisión política” de encarar las obras y que la Provincia pondrá lo necesario, teniendo en cuenta que se está trabajando en el manejo integral del agua santafesina difícilmente todos los fondos puedan salir de las arcas provinciales.En este sentido el Ing. Juan Carlos Bertoni expresó al auditorio que “la Provincia de Córdoba tiene la firme decisión de acompañarnos a la Nación en la búsqueda de fondos para el proyecto del canal Vila-Cululú. En el sentido que si no se resuelven aguas abajo no se van a poder resolver cuestiones aguas arriba.”Por otra parte recordó que la “Nación ha anunciado que entregaría $ 1.000 millones para obras hídricas en la región”, monto que parece irrisorio si lo comparamos con la profundidad de las obras que se necesitan.