La AFI investiga supuesto espionaje ilegal a Carrió

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) abrió ayer una investigación interna por presunto espionaje ilegal, luego de las denuncias que lanzó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contra la número dos del organismo, Silvia Majdalani. En un comunicado al que tuvo acceso NA, la AFI expresó su "profunda preocupación ante publicaciones periodísticas que dan cuenta de una supuesta operación de espionaje realizada a la diputada Elisa Carrió en Paraguay en la que se intenta involucrar a personal de este organismo"."Por este motivo, la Agencia ordenó las actuaciones administrativas correspondientes para determinar si miembros de esta institución están relacionados o no con los hechos violatorios de la Ley 25.520 y sus modificatorias descriptos en los artículos de prensa", señaló el organismo de inteligencia, que encabeza Gustavo Arribas. La AFI subrayó que la "actual gestión desarrolla una política de firme respeto al cumplimiento de la Ley 25.520, implementando políticas de control sistemático", sin admitir "que agentes del organismo realicen actividades fuera del marco legal"."En relación a actividades de inteligencia ilegal, la Agencia mantiene una sólida posición presentándose ante la Justicia para radicar las denuncias correspondientes y colaborar en la erradicación de estructuras de inteligencia paralelas", agregó el organismo.La Agencia Federal de Inteligencia inició la investigación administrativa luego de que Carrió acusara a Majdalani de espiarla, tras la publicación en el diario Clarín de un informe de inteligencia sobre su viaje del mes pasado a Paraguay. En la nota también se incluía una foto de ella con el mayor retirado del Ejército argentino Alejandro Camino, con quien se reunió en ese país.La líder de la CC reclamó la destitución de la subjefa de inteligencia y dijo que no podía "creer" que el presidente Mauricio Macri la siguiera "sosteniendo" en el cargo. En declaraciones a radio Mitre, Carrió denunció que es "objeto de espionaje permanente" y blanco de una "persecución sistemática terrible", que incluye "escuchas telefónicas", aunque desligó de sus acusaciones a Arribas, del que señaló que "no está en estas operaciones" y lo "quieren tumbar".RELACION EXCELENTECON MACRILa líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró ayer que su relación con el presidente Mauricio Macri es "excelente" y que "no hay razones para romper" Cambiemos, luego de lanzar duras críticas contra la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvia Majdalani. "Soy socia y parte del gobierno de Cambiemos y mi relación con Mauricio Macri es excelente", enfatizó la legisladora y aclaró: "Me siento responsable y de ninguna manera hay razones para romper esta coalición".De esta forma, Carrió salió a bajarle el tono de sus dichos de este miércoles a primera hora, cuando volvió a reclamar la "destitución" de Majdalani de la AFI y advirtió que no sabía qué podía hacer si Macri la mantenía en el cargo. "No puedo creer que el Presidente la sigue sosteniendo. No sé qué voy a hacer si la sigue sosteniendo", enfatizó la diputada en declaraciones a radio Mitre, tras acusar a la subjefa de Inteligencia de espiarla en Paraguay. Luego de que esas expresiones alentaran las especulaciones sobre su posible alejamiento del frente oficialista, la líder de la CC-ARI afirmó que su vínculo con el Gobierno "no podrá ser alterado", más allá de las "diferencias".