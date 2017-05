Soffietti inaugura local con Tessa como invitado

Con la cuenta regresiva del plazo de la presentación de las listas para participar de las elecciones a concejales, que opera el 12 de junio, el Movimiento de Articulación Popular (MAP) dará hoy un nuevo paso para consolidar su propuesta con la que aspira a pelear por una banca en el sexto piso del edificio municipal. Es que el espacio que tiene como candidatos a Juan Soffietti y Cecilia Nava presentará hoy formalmente el nuevo local en calle San Martín, a metros de la esquina con Tucumán."La convocatoria es al mediodía para compartir una tallarinada para conmemorar un nuevo aniversario del 25 de Mayo, y a la vez en tono de campaña con un grupo amplio de compañeros que creen en un proyecto, en nuestro proyecto. Al mismo tiempo vamos a inaugurar el flamante local del Movimiento de Articulación Popular, nuestro espacio con el que nos presentamos en las elecciones. Seguramente nos visite José Tessa, el histórico dirigente del gremio docente y referente de nuestro espacio, y quizás también Aída "Chini" Methyaz", indicó Soffietti al brindar detalles de esta jornada especial.Antes del almuerzo en un local remodelado por los propios militantes del MAP, Soffietti y Nava brindarán una conferencia de prensa para ratificar el objetivo de competir en las primarias de agosto. "Estamos lanzados, no tenemos primarias porque tenemos una lista única en nuestro movimiento pero obviamente estamos obligados a participar. Por ahora, más allá de tener definidos algunos nombres, no está confirmada la integración de la lista. Vamos a jugar por afuera de las internas de los partidos más allá de que hay tiempo para cerrar alianzas", indicó Soffietti, docente universitario y referente local de la CTA Castellanos."Venimos caminando desde hace diez años la ciudad a partir de nuestra militancia en distintos espacios. La gente nos dice que no ven a los concejales en las calles excepto en períodos electorales. De ahí que elaboramos ese concepto de ser concejales de calle todo el tiempo. Detectamos cierto hartazgo con los políticos y con la política en general, y si bien comprendemos las razones, creemos que lo mejor es comprometernos. Por eso esa idea de ser gente común haciendo cosas no comunes", subrayó Soffietti en la Redacción de LA OPINION junto a Nava.Soffietti sostuvo que "nosotros somos vecinos comunes que nos planteamos participar para transformar lo que podamos de la realidad, nuestro programa es, en parte, basado en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, y en este marco vamos exigir al Estado local que esos derechos sean consagrados al menos en lo que le corresponde".Así, hoy después de la conferencia de prensa llegarán los tallarines y, por último, un mensaje de los referentes del MAP para todo el grupo y los invitados especiales a esta celebración e inauguración del local.