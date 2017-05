Se acerca otro ciclo húmedo

El director del Centro de Investigación en Recursos Naturales que depende del INTA, Pablo Mercuri, señaló que "es probable" que continúe un ciclo húmedo en el resto de la nueva campaña agrícola."A esta probabilidad le da sustento que varios modelos indican que sería un calentamiento Niño en el Pacífico. Esa probabilidad se confirma ahora, en junio, con más certeza", dijo. "Continúan las condiciones de los océanos que favorecen las lluvias sobre nuestro territorio", agregó.Según el experto, por el momento no se puede determinar la magnitud del fenómeno. "La intensidad no la podemos aún saber con certezas. Pero es mala noticia para las zonas con napas altas o ahora anegadas", indicó."El ciclo húmedo es grave para las áreas afectadas (por inundaciones), bajas o con susceptibilidad al anegamiento, pero es bueno en zonas altas para planteos de alto rendimiento y cosechas", añadió.En este contexto, Mercuri consideró necesario adoptar la "ya histórica recomendación del INTA de rotar con gramíneas e incorporar pasturas"."Estas prácticas de manejo no son la solución pero sí alivian y actúan de buffer en situaciones de excesos. En el noroeste de Buenos Aires debe ser 50% la relación entre gramíneas y leguminosas y volver a la rotación con pasturas", aconsejó.