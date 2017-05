“El principal problema es la infraestructura básica”

La lechería sigue siendo uno de los sectores más afectados del sector agropecuario, con una incidencia potencialmente muy peligrosa para nuestra región. La nueva crisis de SanCor sirvió, como si fuera una paradoja, para que la opinión pública en general ponga en el tope de las agendas la situación del sector, con los tambos como primer eslabón afectado.Desde hace algunos meses el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, uno de los proyectos que tuvo impulso desde la Subsecretaría de Lechería de la Nación, se intenta poner claro sobre grises en materia de producción y logística. Bajo la coordinación de Jorge Giraudo, el OCLA aporta mensualmente distintos relevamientos que sirven como parámetros para medir los ciclos de la actividad.Giraudo, ex directivo de SanCor CUL, realizó declaraciones a Canal Rural, donde recordó que “venimos de una profunda crisis internacional de precios, que arrancó a finales de 2015 más o menos. En lo local tenemos varias cosas, devaluación, inflación alta, quita de retenciones al maíz, obviamente el principal insumo utilizado como alimento del ganado, y dos inundaciones. Eso hace que se genere una caída del 12,5% en 2016 de producción y un éxodo de tambos significativo”. Respecto justamente de esto último Giraudo afirmó que “la tasa habitual de cese de tambos es del 2% anual, podemos decir que en 2016 fue entre el 4% y 5% sobre una población de 11.300 tambos”.Respecto de las condiciones actuales de la lechería puntualizó que “hay que hacer una diferencia entre la película actual y lo que pasó. Hoy estamos casi en U$S 0,35 por litro de leche al productor, lo que es un precio internacionalmente competitivo, ha mejorado el precio internacional de la leche en polvo, la última cotización fue de U$S 3.300 la tonelada cuando había llegado a U$S 1.800, volvió a los niveles de 2015. La relación para la compra de maíz es 2,3 a 1 favorable. Lo que queda es la película anterior, ese año y pico de precios bajos para el productor y de baja producción, lo cual generó una caída de facturación muy grande. Eso hizo desaparecer a muchos y dejó un alto endeudamiento al resto. Recomponer esa situación va a llevar mucho tiempo”.PRECIOS Y CONSUMOConsultado sobre la marcada dispersión de precios respecto de la relación con el ingreso del tambero y la caída de los consumos en nuestro país Giraudo precisó que la “producción es muy estacional en la leche, picos de producción de máxima en octubre, de mínima en abril. Estamos justamente en el pico de mínima y con caída de producción, o sea que la oferta de materia prima es inferior, con lo cual en ese momento la industria logra posicionarse un poco mejor respecto de la cadena comercial. Se dan este tipo de aumentos que muchas veces son recomposición de situaciones anteriores. No olvidemos que tuvimos un período prolongado de control de precios, donde los que se fijaron estaban por debajo de los costos industriales. Tuvimos momentos ideales como para exportar a valores de U$S 5.000 la tonelada y el precio máximo fijado había sido de U$S 2100, se perdió mucho ingreso. No sólo el sector primario sufrió todos estos embates sino que el sector industrial, no hace falta mencionar casos en particular, sufre diferentes problemas financieros”.Además puntualizó que “hay una confusión muy grande en la gente en pensar que el 100% de la leche se destina a producir el tetra brik que se consume en el mercado”. En este sentido detalló que “sólo el 18% de la leche tiene destino de leche fluida. La mitad de eso es leche en envases esterilizados tetra brik y la mitad de eso son primeras marcas. Solamente el 4% o el 5% es lo que la gente dice ´vale $ 22, $23. El 50% de la leche en Argentina se destina a quesos, los argentinos comemos 11 o 12 kg por habitante por año, traducido a litros de leche son unos 120 litros. Sumado a los 40 de leche líquida más otros productos llegamos a los 200”.LA FAMOSA “CADENA”Jorge Giraudo también habló de la tan mentada “cadena de la lechería” y la incidencia de cada eslabón en el precio final. Al respecto comenzó aclarando que “la cadena para nosotros es la producción primaria y la industria, el sector comercial es un prestador de servicios más. Una de las cosas que se ha tomado con mucha fuerza es el margen de los supermercados, que no llega a comercializar el 30% de toda la leche que se produce en Argentina. Son formadores de precios pero hasta ahí nomás. Cuando hay problemas empiezan a buscarse culpables.”Finalmente explicó que “la problemática de la industria lechera argentina es un problema estructural muy serio. Primero infraestructura básica, si yo produzco leche poder sacarla, por ejemplo, no hay caminos en condiciones, problemas de desagües pluviales. Tener negocios en un país con alta inflación, con el cambio retrasado es muy complejo. Y también la lechería es un sector que cada vez se hace más volátil en el mundo, no solamente acá. De los 700.000 millones de leche que se consumen en el mundo solamente el 10% se comercializa internacionalmente. Cualquier variación de producción en más o en menos tiene un impacto altísimo en los precios. Se genera una volatilidad muy importante con valles y crestas muy pronunciadas. Hay que estar preparados, armar estructuras de mecanismos de fondos anticíclicos”.