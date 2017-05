El "9" perdió ante Belgrano

9 de Julio disputó ayer un exigente encuentro de preparación, el primero de manera formal a lo que será el próximo Federal B, ante Belgrano de Paraná en el estadio Germán Soltermam. Al cabo de los 90 minutos disputados, el elenco visitante dirigido por el rafaelino Daniel Veronesse se impuso por 2 a 0, con goles de Julio Salguero, a los 5 minutos del primer tiempo, y por el ingresado Ezequiel Comas a los 2' de la segunda mitad.Si bien es cierto que la formación juliense viene en actividad normal en cuanto a lo futbolístico por su participación en Liga Rafaelina, se notaron algunas diferencias en favor de la escuadra entrerriana, que una vez más asoma como un protagonista importante en el certamen que arrancará a comienzos de julio (es posible un adelanto de la Zona Santa Fe, para no coincidir con la tercera fase de la Copa Santa Fe).El ensayo permitió darle un poco de rodaje al delantero Rubén Tarasco, el único que no puede jugar en la competencia doméstica por haberse incorporado hace algunas semanas. El atacante que proviene de Unión mostró ciertas cosas interesantes en cuanto a aguantar el balón y descargar hacia los costados, aunque en los 45 minutos que disputó no pudo conectarse demasiado con sus compañeros porque el elenco juliense no pudo superar el buen esquema defensivo de la visita.En el aspecto defensivo hubo algunas desconcentraciones que hay tiempo para corregir, aunque lo que más se notó, haciendo la salvedad que es solamente el primer ensayo, fueron carencias en la generación de juego.El dato alentador, en este aspecto, es que en el segundo tiempo el equipo alternativo tuvo en cancha algunos jugadores que potencialmente puedan darle un salto de calidad cuando se pongan en plenitud. Tal es el caso de David Cardellino, que está volviendo de una larga inactividad por lesión, y de Nicolás Domínguez (le falta mucho en lo físico aún). Asimismo cabe mencionar que no jugó Nicolás Guzmán, que regresó al club, por una molestia en un tobillo.Recordemos que el "9" tiene previsto un nuevo partido de práctica el jueves ante un equipo de Santa Sylvina, Chaco.Cancha: Germán Soltermam.Arbitro: Claudio Paredes.Danilo Palacios; Mariano Canavesio, Flavio Díaz, Juan Caro y Andrés Velazco; Juan P. Rodríguez, Guillermo Funes, Maximiliano Aguilar y Carlos Cano; Kevin Muñoz y Rubén Tarasco. DT: Maximiliano Barbero.En el segundo tiempo alistó a Julián Maina (Ignacio Goyén); Cabral, Serafin, Cardellino y Pelossi; Nicolás Domínguez, Taborda, Quiroga; Gonzalo Cena, Boiero y Chingolani.Gustavo Vergara (Martín Monci); Cristian Romero (Geminiani), Julio Salguero, Amadeo De Bueno y Franco Lozano; Angel Albornoz, Renzo Morato, Alexis Fernández y Fernando Beltramo; Matías Benítez y Maximiliano Rueda (Ezequiel Comas). DT: Daniel Veronesse.Primer tiempo: a los 5' gol de Salguero (B).Segundo tiempo: a los 2' gol de Comas (B).