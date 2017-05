Perdió el "Decano" y quedó eliminado

Atlético Tucumán tenía una misión muy difícil. Debía jugarse la clasificación nada menos que ante Palmeiras y en Brasil. Tenía que ganarle al poderoso conjunto paulista por dos goles para no depender de nadie o derrotarlo por uno y esperar una ayuda de Peñarol. Pero no pudo. Jugó un partidazo, tuvo chances clarísimas, se animó a pelear de igual pero no estuvo fino en la definición y perdió 3 a 1. Así, quedó eliminado de la Copa Libertadores pero al terminar tercero en el grupo 5, tendrá el consuelo de jugar la Sudamericana.River, ya clasificado a octavos, recibirá hoy a Independiente Medellín de Colombia en un partido válido por la sexta fecha del Grupo 3 de la Copa Libertadores de América en el cual presentará un equipo alternativo frente a un elenco que buscará clasificar a la próxima instancia.El encuentro se jugará a las 19:30 (Fox Sports) en el estadio Antonio Vespucio Liberti, contará con el arbitraje de Raphael Claus de Brasil.Por otro lado, Estudiantes, ya eliminado, recibirá hoy a Botafogo de Brasil, desde las 21:45 hs (Fox Sports) y arbitraje de Eduardo Gamboa de Chile.Velazco; Moreira, Lollo, Mina, Mayada; Morán Correa, Joaquín Arzura, Domingo Rojas, Andrade; Carlos Auzqui y Driussi o Alario. DT: Gallardo.D. González; Piedrahíta, Mosquera, Saiz, Valencia; Lopera, J. Hernández; Castro, Quintero; Viola y Moreno. DT: Luis Zubeldía.