Del Potro y Berlocq perdieron en Lyon

LYON, 25 (AFP-NA). - Los argentinos Juan Martín Del Potro y Carlos Berlocq quedaron eliminados este miércoles en la segunda ronda del torneo de tenis masculino de Lyon. Del Potro perdió ante el portugués Gastao Elias por 7-6 (7/0) y 6-4, mientras que Berlocq llegó a llevar a tres sets al francés Jo-Wilfried Tsonga, decimotercero del mundo.Elias se enfrentará en los cuartos de final al primer cabeza de serie y número 6 del mundo, el canadiense Milos Raonic, que se deshizo del uzbeko Denis Istomin (6-4, 6-3). El Torneo de Lyon se disputa en tierra batida y reparte 540.310 euros en premios.EN DUDA PARA ROLAND GARROSDel Potro, número 30 del mundo y mejor jugador de su país en el ranking ATP, dijo que sufre problemas físicos que ponen en duda su presencia en Roland Garros, que arranca el domingo en París. Del Potro no juega en la gran cita parisina desde 2012, una edición en la que llegó hasta los cuartos de final.Con este nuevo contratiempo, la Torre de Tandil podría caerse a última hora del cuadro. "Me duele el hombro y la espalda. Iré a París y allí tomaré una decisión sobre si debo jugar", afirmó Del Potro a los periodistas tras la derrota en Lyon contra el portugués Gastao Elias.El argentino Horacio Zeballos y el español Albert Ramos fueron eliminados este miércoles en la segunda ronda del Torneo de Ginebra. Ramos, tercer favorito, cayó ante el ruso Andrey Kuznetsov, por 7-5 y 6-1. Zeballos, por su parte, no pudo con el estadounidense Steve Johnson (N.5), 6-1 y 6-3.