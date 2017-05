Por error casi matan a un estudiante rafaelino

El estudiante se llama Gastón y es de Rafaela, aunque no trascendió su apellido. Presuntamente lo confundieron con otra persona y le dispararon frente a la zona de la Facultad de Derecho en la ciudad de Santa Fe.

Gastón, un estudiante de abogacía oriundo de Rafaela que estudia en la capital provincial, pasó por el peor momento que pueda pasar una persona: que intenten asesinarlo.El joven iba caminado por una vereda, de camino a la Facultad, cuando lo increparon y le dispararon dos veces desde una moto, presuntamente confundiéndolo con alguna otra persona, consignó el portal santafesino Aire de Santa Fe.Gastón -a secas- el estudiante rafaelino, iba caminando por la intersección de calles Mariano Comas y Pasaje Rodríguez de la ciudad de Santa Fe, cuando observó a un sujeto desconocido que, cuando pasó a su lado le dijo: "¿Te acordás de mí?". Y le disparó en dos ocasiones.Esto ocurrió a las 20:30 del martes, cuando Gastón salvó milagrosamente su vida.Se dirigía a cursar Derecho Penal cuando un sujeto en moto, vestido de negro y con casco lo insultó y disparó dos veces. No sin antes recordarle: "¿Te acordás de mi, hdp?" Y luego los dos disparos.Ante el miedo y tamaña confusión, el joven rafaelino sólo atinó a salir corriendo rápidamente hasta una clínica médica ubicada en la zona, donde le comentó lo sucedido al efectivo que se encontraba allí de guardia.Gastón estuvo dialogando en la mañana de la radio santafesina en el programa Ahora Vengo, contando lo sucedido: “No le pude ver la cara porque estaba con casco”, dijo; acotando que escuchó por detrás la frase, el insulto y los disparos.“Creo que se habrá confundido” dijo el estudiante ya que agregó que, no tiene enemigos ni nada parecido. “Soy de Rafaela -dijo-, tranquilo, y los fines de semana me vuelvo para mi ciudad".Cuando continuó con su relato de los hechos remarcó que dieron aviso al 911 y que los policías llegaron en 5 minutos. Llegó el jefe de policía y en su búsqueda hallaron los rastros de los disparos incrustados en un árbol.