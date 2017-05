Ben Hur tiene su chance

Este jueves, a partir de las 20, se jugará el segundo punto de la serie de play offs entre Ben Hur y Libertad de Sunchales, por el torneo Preparatorio. El encuentro tendrá lugar en el Coliseo del Sur, donde el equipo dirigido por Matías Rojas tendrá la posibilidad de avanzar al Súper Cuatro en caso de obtener la victoria, ya que se impuso de visitante en el primer partido. Para los sunchalenses, que cedieron el invicto en ese encuentro, no cabe otro resultado que el triunfo para forzar un tercer duelo.Este partido se dilató por el viaje de los liberteños Giraudo y Manuel Alonso a Corrientes con el plantel de LNB.LOS DEMASRecordando que ya está clasificado 9 de Julio luego de imponerse ante Argentino Quilmes el martes, las demás series seguirán así en sus terceros juegos:Independiente (1) vs. Atlético de Rafaela (1).Unión de Sunchales (1) vs. Peñarol (1).CONCENTRAN LAS CHICASDesde el domingo 28, y hasta el sábado 3 de junio inclusive, las preselecciones femeninas nacionales U16 y U17 concentrarán en el CeNARD, con sus respectivos torneos a la vuelta de la esquina. En el primer equipo estarán Candela Gentinetta y Lucía Operto, mientras que en el más grande Laila Raviolo, las tres jugadoras de Ben Hur de nuestra ciudad.A las U16 prácticamente no les quedan días pensando en el FIBA Américas que disputarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (del 7 al 11 de junio), y donde buscarán uno de los cuatro boletos disponibles para el Mundial U17 del año próximo a disputarse en Bielorrusia.Por su parte las U17 también definirán equipo, pero en su caso, para el Sudamericano de Sucre, Bolivia, que se disputará del 27 de junio al 2 de julio. El mismo dará pases para el FIBA Américas U18 del año venidero, y este a su vez, para el Mundial U19 del 2019.Cabe acotar que Ben Hur disputará este fin de semana la etapa inicial de la Liga Provincial U17 en Rosario ante Racing de San Cristóbal y Rosario Central.