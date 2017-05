Quejas del Concejo por la suspensión de clases

Los concejales de la ciudad se hicieron eco de una serie de quejas que se dieron en la comunidad (a través de las redes sociales, principalmente), a partir de que se suspendieran las clases en la Escuela Centenario como consecuencia del partido que se desarrollara en la jornada del martes por la tarde, en el Estadio de Atlético de Rafaela, entre Talleres de Córdoba y Defensores de Belgrano, por la Copa Argentina.El Presidente del Concejo, Silvio Bonafede, indicó: "Eso no puede ser. ¿Cómo vamos a suspender las clases porque hay un partido de fútbol? Entre todos tenemos que buscar la forma para que esto nunca más se vuelva a repetir”. El consenso fue generalizado.Hugo Menossi aportó que la decisión había sido tomada a partir de una recomendación del Ministerio de Seguridad de la Provincia.Igualmente, hay que aclarar que no es la primera vez que sucede. En varias oportunidades, sobre todo cuando Atlético jugaba de local los días de semana a la tarde o tarde-noche, también había suspensión de clases, con los mismos criterios utilizados para el pasado cotejo.En lo que se trata estrictamente de los temas aprobados, no hubo mayores debates. Uno de los puntos fue un pedido de informes para que el Ejecutivo responda cuáles son los programas que están implementando para que las mujeres puedan insertarse en el mundo laboral. Natalia Enrico, autora del proyecto, resaltó que las mujeres, de menos de 30 años y sin la secundaria completa, son el perfil del desocupado de nuestra ciudad. Y, muchas veces, con hijos a cargo. Marcelo Lombardo, por su parte, destacó la necesidad de capacitaciones, en especial, teniendo en cuenta que la tecnología avanza y reemplaza a los seres humanos, particularmente, a los de menores capacidades técnicas.También aprobaron el pedido de informes en donde quieren saber cuáles fueron los controles realizados hasta ahora por el DEM en materia de venta de tolueno. Esto aparece luego de que un comercio local fuera clausurado (y ahora reabierto) tras inspecciones en las que se registraron ciertas irregularidades (en especial, porque el año pasado se había hecho un pedido de informes y no fue respondido). También pretenden saber cuál es el estado de la obra del CEPLA y el porqué hay una importante cantidad de decretos que no están publicados en el Boletín oficial. "Entendemos que algunos de ellos justifiquen su falta de publicación, pero consideramos excesivo que, hasta la fecha, casi la mitad de los decretos emitidos por el Departamento Ejecutivo Municipal no sean publicados", dicen desde el FPCyS.Por otra parte, se aprobó la donación de 13 lotes, terrenos para la continuación de calle Lotufo, pidieron por un programa sobre anorexia y bulimia y una capacitación para adultos mayores en relación al consumo y el uso de tecnología.Declararon de interés municipal un encuentro de motociclistas que manejan Harley Davidson, y el programa "Pantalla Infinita". También se pidió por un tratamiento de la ley que permitiría la creación del Colegio de Técnicos Alimenticios.Y se trataron dos temas sobre tablas, vinculados a una comisión de Turismo y otra Comisión de Desarrollo urbano.