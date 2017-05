Desde Córdoba la destacan a Rafaela

Durante el programa de Cadena 3 de la mañana se comentó con bastante intensidad el tema de la separación de la basura domiciliaria, su recuperación, reciclado y todo lo inherente a una metodología que no es nada sencillo de implementar en la población, y que aquí en Rafaela se aplica con bastante éxito desde hace varios años, luego de realizarse una paciente labor de información a los vecinos, que demandó tiempo y esfuerzo, pero que tuvo una muy buena respuesta.Justamente, en el programa de la emisora de Córdoba, al momento de señalarse que en esa ciudad el sistema no era prácticamente aplicado por los vecinos y por lo tanto con resultados negativos, se apuntódestacándose luego a nuestra ciudad como un verdadero ejemplo en ese sentido, donde se habían combinado muy bien el municipio y los vecinos detrás de un objetivo plenamente logrado.El sistema sin dudas beneficia a todos, debiéndose recordar que entre algunas de las aplicaciones desde el municipio se generó el programa "¿Hoy qué saco?", una aplicación para celulares (app) con el fin de contribuir a la separación domiciliaria de residuos. A través de una sencilla interfaz, los usuarios pueden crear recordatorios personalizados para no olvidar sacar la basura en horario.Asimismo, acceden a la clasificación de residuos establecida por el municipio y su correspondiente calendario de recolección. Para ello, el primer paso consiste en seleccionar el barrio o loteo en el cual vive el ciudadano que utiliza la aplicación.El municipio inició sus gestiones por el correcto tratamiento de los residuos hace 12 años con la construcción de un Relleno Sanitario, y desde el 2008 se comenzó con una intensa campaña de comunicación para que toda la ciudad se sume a la separación en origen, dividiendo en su casa los residuos recuperables de los biodegradables y disponiéndolos en días distintos para su recolección. Las estadísticas demuestran que más del 80% de los hogares se han sumado a dicho sistema, fundamental para el éxito en la gestión.