Revolución de Mayo y Masonería, una asociación de muy bajo perfil

Para comprender la trascendencia que tuvo la Revolución de Mayo como inicio del proceso de independencia que culmina con su declaración el 9 de julio del año 1816, es importante determinar cual ha sido la participación de la Masonería en todo este proceso.El origen de la masonería se pierde en la oscuridad de los tiempos, originalmente era operativa, se dedicaban a la construcción de las grandes Catedrales Medievales. Después de un gran debate en el año 1717 se transforma en especulativa incorporando filósofos, políticos militares con el objeto de modificar la sociedad, de luchar contra los privilegios enquistados en la sociedad, defendidos por el absolutismo monárquico. Plantea la democratización de la sociedad, y la soberanía popular. Rechaza el concepto divino del poder y el fatalismo dogmático de la ubicación del hombre en la sociedad, en definitiva lucha por una sociedad igualitaria en libertad.La masonería se expandió en el mundo y aporto sus mejores hombres, tanto en el campo político como en el militar, para la construcción de una nueva sociedad democrática, laica, humanista, cosmopolita y moderna.A fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, se instalaron Logias Masónicas en la ciudad de Buenos Aires, la legendaria Logia "Independencia", cuyo funcionamiento data del año 1.795, con carta Constitutiva de la Gran Logia General Escocesa de Francia, que es el antecedente del Gran Oriente Francés, es la logia donde se inicio Manuel Belgrano y Juan José Castelli, y en el año 1804, la Logia "San Juan de Jerusalén para esta parte de América" con Carta Constitutiva de la Gran Logia de Maryland, que tenían por objeto lograr la independencia del Virreinato del Río de la Plata de cualquier dominación extranjera.La Logia Independencia presidida por Julián Álvarez participo en los sucesos de Mayo y los miembros de la Primera Junta, eran todos Masones con excepción de Azcuénaga.Con la llegada de San Martín, se creó la Logia Lautaro, integrada además por Carlos Maria de Alvear, Matías Zapiola entre otros, que presionaron para que se declare la Independencia.La Asamblea del año XIII no la declaro por la promulgación en España de la Constitución Liberal de Cádiz, que extendía la condición de ciudadanos a todos los habitantes de los virreinatos dependientes de la Corona de España, y además, nombraba diputados en su representación en las Cortes.Pero cuando reasumió el poder el Rey Fernando VII, la derogó y volvió a implantar el absolutismo monárquico, y por tal motivo se convocó el Congreso de Tucumán, que declaró la Independencia.La independencia americana no fue un fin en si mismo, sino una consecuencia de la lucha entre quienes pretendían democratizar la sociedad, poner límites al poder de los gobernantes y al Absolutismo Monárquico, que eran los que defendían el "statu quo" y los privilegios enquistados en la sociedad.La declaración de la Independencia fue un acontecimiento trascendente en la vida política. Es el comienzo de importantes reformas políticas, sociales y económicas en nuestro país, con fundamento en los principios de LIBERTAD, IGUALDAD y FRATERNIDAD, que son sustentados por la Masonería.Es a partir de éste momento, basados en éstos principios, llevaron a la sociedad la propuestas de organización social, políticas y económicas de la Orden Masónica como base para el ordenamiento jurídico y constitucional, tales como la defensa de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos, la igualdad jurídica, la división de poderes, la representación, las libertades de pensamiento, expresión y conciencia, que son estudiadas en la pasividad de los templos.Los Hombres de Mayo, nos señalaron el camino, pero como la obra iniciada aún no ha concluido, tenemos la obligación de continuarlo y lograr la concreción definitiva de los ideales políticos y sociales que propone la Orden Masónica.Depende de nosotros asumir el desafío, recoger y concretar la obra inconclusa de la Masonería.(*) Gran Maestre de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Publicado en Agencia Télam