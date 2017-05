El abonado y sus efectos en la salud de las plantas

Como la semana pasada les conté algo sobre los tipos de abonos, me pareció oportuno explicarles ahora lo que sucede con los excesos y las carencias de algunos de los elementos que las plantas necesitan para un desarrollo saludable. Las plantas extraen del suelo, por medio de las raíces, la mayor parte de los elementos minerales que necesitan para su alimentación.En ocasiones, puede ocurrir que falte uno de estos elementos o que, por el contrario, se presente en una abundancia excesiva. En cualquiera de los casos, se producen una serie de alteraciones que describiremos a continuación.CARENCIA O EXCESODE NITROGENOElemento encargado de formar hojas. El nitrógeno forma aproximadamente el 50% del total de la planta y, por lo tanto, es uno de los elementos más esenciales. Cuando falta el nitrógeno la planta se desarrolla raquítica, presentando brotes muy escasos y frágiles y las hojas con un marcado color amarillento. Cuando hay exceso de nitrógeno (caso infrecuente) la planta se muestra muy lustrosa y verde pero la floración es mucho más escasa. También se ve más expuesta al ataque de los insectos y más sensible al frío.CARENCIA O EXCESODE FOSFOROEste elemento es el encargado de formar las raíces, por ello su carencia producirá raíces y tallos raquíticos.Si la escasez no es muy pronunciada las hojas tienden a desarrollar un color rojizo y un marchitamiento por los bordes. Si la falta es excesiva muestra síntomas muy similares a la falta de nitrógeno, con la que suele ir asociada. El exceso de fósforo es muy raro y cuando se presenta no parece causar daño.CARENCIA O EXCESO DE POTASIOEste elemento es el encargado de formar flores y frutos, por eso su falta produce flores y frutos pálidos, poca resistencia a las enfermedades, las hojas muestran color amarillento, desecamiento en los bordes y tendencia al enrollamiento. La planta crece poco y mal, cuando carece de él. No se conocen daños por exceso de potasio.CARENCIA O EXCESO DE CALCIOLa falta de calcio produce un crecimiento lento y muy irregular. Los síntomas son similares a la falta de nitrógeno, vegetación raquítica y hojas verde pálido. El exceso de calcio no es muy perjudicial, aunque existen plantas que toleran mal este elemento (calcifugas).CARENCIA O EXCESODE HIERROEste elemento es vital para la formación de clorofila y su falta determina perdidas del color verde. En los casos extremos las hojas pueden quedar casi blancas, lo que determina el que la planta muera en un escaso espacio de tiempo, sobre todo las hojas más jóvenes.El exceso de hierro es muy infrecuente y no parece molestar a la planta. Además existen otros elementos como el magnesio, azufre, cobre, zinc, etc. Que se necesitan en cantidades ínfimas para que la planta crezca satisfactoriamente (grandes cantidades pueden ser perjudiciales).Si las condiciones de crecimiento son buenas no hay que hacer nada, solo es suficiente agregar humus de lombriz y los fertilizantes que usamos comúnmente.Puede surgir algún problema en suelos calcáreos, muy ligeros o marcadamente ácidos. Puede ser que falta uno o mas elemento o que este bloqueado por otros elementos. La carencia de hierro y manganeso en los terrenos calcáreos se debe a que están bloqueados por el calcio. El crecimiento de algunas plantas, como las azaleas, las camelias y los jazmines resulta difícil e incluso imposible en estas condiciones. En estos casos se deberá tomar algunas precauciones.Feliz Día de la Patria y hasta el próximo encuentro.